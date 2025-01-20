Товарам из Ирана обновили особые условия ввоза

Коллегия ЕЭК утвердила перечень товаров из Ирана, при поставках которых на территорию Евразийского экономического союза будут применяться ставки ввозных пошлин в соответствии с соглашением о свободной торговле. Для других категорий ставка будет нулевой.

Коллегия Евразийской экономической комиссии выпустила решение от 14 января 2025 г. № 1 «О применении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из Исламской Республики Иран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС…».

Утвержден перечень иранских товаров, в отношении которых используются ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с соглашением о свободной торговле.

В отношении товаров, которые не входят в утвержденный решением перечень, применяется нулевая ставка пошлины. Как сообщает корреспондент Fishnews, список включает и некоторую рыбную продукцию.

Решение вступит в силу с даты вступления в силу соглашения о свободной торговле, но не раньше чем через 30 дней после официального опубликования.

Напомним, Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами и Ираном было заключено в декабре 2023 г. Ожидается, что документ вступит в силу в этом году и придет на смену временному соглашению с ограниченным товарным охватом.

Соглашение направлено в том числе на либерализацию и упрощение торговли между сторонами с помощью снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержку торгового взаимодействия.

Как отмечали в Минэкономразвития РФ, предполагается и изменение уровня тарифной защиты Ирана по основным группам сельхозтоваров. В том числе по рыбе и морепродуктам ставка должна снизиться с 29% до 6%.

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