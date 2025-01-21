Совет Госдумы определил график для законопроекта по рыболовным участкам

Совет Госдумы принял решение по дальнейшему движению законопроекта о единовременном перезаключении договоров на рыболовные участки. Речь идет о переоформлении без торгов — конкурсов и аукционов.

Правительственный законопроект о сроках перезакрепления рыболовных участков Совет Госдумы решил включить в примерную программу законопроектной деятельности на февраль 2025 г. Информация об этом размещена в Системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект закона предусматривает, что договоры на участки, действовавшие на 1 ноября 2024 г., по заявлению пользователя переоформляются до 30 декабря 2025 г. Оговорено, что договоры, не перезаключенные на предложенных условиях, будут действовать до конца срока, а затем должны отправиться на торги.

Инициатива по перезаключению договоров на участки вызвала большой резонанс в связи с условиями расчета и взимания платы за переразрепление.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что при перезаключении в предложенные сроки 100% договоров дополнительные доходы в федеральный бюджет составят порядка 180 млрд рублей.

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