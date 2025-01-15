Рыбохозяйственные ассоциации предусмотрели обширный набор задач на 2025 год

Настройка механизмов оперативного изменения правил рыболовства, решение вопросов перезакрепления участков для промысла лососей, анализ практики исполнения правовой базы в контроле морского рыболовства — об этих и других задачах 2025 г. руководители отраслевых ассоциаций рассказали на конференции Fishnews Online.

Оперативная корректировка правил рыболовства

Бассейновые правила рыболовства — важнейший документ для предприятий отрасли, они должны быть нацелены на сохранение и рациональное использование водных биоресурсов. Необходимо продолжать донастройку правил рыболовства, и главное здесь — скорость согласования изменений документа, обратил внимание президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Задержки чреваты потерями для экономики и рисками для рыбных запасов. В Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока уже не раз поднимали этот вопрос.

Оперативность изменения правил рыболовства важна, например, для развития промысла сельди на Сахалине, указал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Важно отрегулировать правила рыболовства, чтобы у рыбаков была возможность эффективно осваивать этот объект промысла и доставлять его для переработки на береговые заводы», — рассказал руководитель АРСО. Объединение рассчитывает к осени решить вопрос создания условий для промысла.

Важность гибких подходов к регулированию рыболовства на онлайн-конференции отметили и руководители других ассоциаций.

Перезакрепление рыболовных участков

Целый блок задача для себя отраслевые объединения связывают с перезакреплением на новый срок рыболовных участков. Так, для Сахалинской области остается актуальным формирование перечня участков. «Мы сейчас готовим по муниципальным районам, как мы договорились с Росрыболовством, пакет предложений в перечень», — сообщил Максим Козлов.

Волнующий вопрос: в какие сроки будет проводиться кампания по перезаключению договоров. В декабре правительство внесло в Госдуму законопроект о перезакреплении в единый период — до 30 декабря 2025 г. Однако в отраслевых объединениях все-таки предлагают рассмотреть сдвижку на 2026 г. — с учетом экономических и природных факторов.

При этом очень важно понять, что происходит с ресурсами тихоокеанских лососей, от этого напрямую зависят перспективы промысла, а значит, этот вопрос напрямую связан и с перезакреплением рыболовных участков, акцентировал советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров.

Тема «рыбных бирж»

Считают важным в ассоциациях и следить за дальнейшими движениями по обязательной продаже рыбной продукции на организованных торгах. Эта тема периодически всплывает уже много лет, и в отраслевом сообществе настаивают: такой формат реализации рыбопромышленники должны выбирать не из-за административного давления. Операции на «рыбных биржах» должны быть делом добровольным, прокомментировал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. «Я полагаю, что это нужно отдать на рассмотрение предприятий: хочет — пусть торгует продукцией, не хочет — не надо его заставлять», — высказался руководитель АПРОХК.

Здесь очень важно продолжать работу с Федеральной антимонопольной службой, убежден Георгий Мартынов. Он рассказал, что обратился к руководству Общественного совета при Росрыболовстве с предложением провести совместное заседание с Общественным советом при ФАС.

Поддержка градо- и поселкообразующих предприятий

Два года осталось до окончания срока, когда градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные организации, рыболовецкие артели (колхозы) могут платить сбор за пользование водными биоресурсами по льготной ставке. В декабре отраслевые ассоциации выступили с предложением продлить этот период. Росрыболовство, в свою очередь, обращало внимание, что нужно проанализировать, какой результат дала льгота.

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья готовы сформировать такие выкладки, сообщили на конференции Fishnews Сергей Рябченко и Георгий Мартынов. При этом президент АРПП отметил, что в подготовке аргументов очень важно участие муниципалитетов, ведь именно на местах хорошо видна роль градо- и поселкообразующих организаций.

Марикультура: снятие препятствий

С какими вопросами сталкивается отечественная аквакультура и как можно помочь ее развитию, в октябре подробно рассматривали участники парламентских слушаний в Совете Федерации. По итогам обсуждения выработан целый ряд важных рекомендаций. Их реализацией и будет заниматься в новом году Дальневосточный союз предприятий марикультуры, рассказал руководитель объединения Роман Витязев.

Союза также предлагает провести по вопросам аквакультурной отрасли выездное заседание Общественного совета при Росрыболовстве.

На повестке дня остается и снятие административных барьеров для марикультуры: совместно с краевыми властями ДВ СПМ будет заниматься решением проблем предприятий, связанных с получением земельных участков и реализацией инвестиционных проектов.

Анализ контроля рыболовства

Резонанс успели вызвать практики пограничных органов на Северном бассейне. И в Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна основной задачей на этот год видят публичный анализ практики исполнения законодательства в сфере контроля морского рыболовства, рассказал руководитель объединения Валентин Балашов. По результатам будут подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство — в отраслевой закон, Кодекс об административных правонарушениях, другие законы и постановления правительства, сообщил он.

Предварительное изучение ситуации показывает, что наказания в рыбной отрасли гораздо жестче, чем в других сферах экономики, обратил внимание председатель ассоциации. «Нигде в экономике Российской Федерации нет таких наказаний, причем в «тройном флаконе»: капитан, юрлицо плюс ущерб», — считает Валентин Балашов.

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