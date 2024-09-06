Главное — не уйти только в отчетность: эксперты прокомментировали дорожную карту по развитию потребления рыбы

Принятая на федеральном уровне дорожная карта может стать отличной отправной точкой для развития потребления рыбопродукции на внутреннем рынке, но, конечно, предстоит большая работа по реализации выбранных направлений. Об этом представители рыбоперерабатывающей отрасли говорили на конференции Fishnews Online.

Хорошая основа для движения вперед

В июле вице-премьер Дмитрий Патрушев утвердил план мероприятий (дорожную карту) по увеличению внутреннего потребления рыбной продукции на период до 2030 г.

В процессе подготовки дорожной карты предусмотренные ей основные направления существенно укрупнились, и теперь этот федеральный документ определяет основу, на которую будут опираться все дальнейшие программы по развитию потребления рыбопродукции в нашей стране, рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

Отраслевое объединение выступало за планомерную работу по повышению потребления рыбы и морепродуктов в стране. «В программе нашли отражение целые блоки, которые мы продвигали активно и последовательно», — отметил руководитель союза. Так, среди поручений, предусмотренных дорожной картой, он выделил проработку методики составления баланса рыбы и рыбопродуктов для определения среднедушевого уровня их потребления. Союз постоянно обращал внимание на проблему разных подходов к оценке ситуации с потреблением рыбы в России. «Сейчас, я надеюсь, ответственными федеральными органами исполнительной власти с участием отраслевых организаций все-таки будет проведена комплексная работа и мы перейдем в единую систему координат», — заявил Александр Панин. Корректная статистика, базирующаяся на единой методике, поможет принимать эффективные управленческие решения.

Теперь есть прекрасная возможность, опираясь на принятую дорожную карту, двигаться вперед в развитии продаж рыбы, оценил план с точки зрения производителей продукции генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий Бурков.

План мероприятий по повышению потребления рыбопродукции — хорошая база для укрепления коммуникаций между разными направлениями рыбохозяйственного комплекса: добычей, переработкой, дистрибьюцией, обратил внимание на еще один аспект председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

Успех программы по повышению потребления будет зависеть от слаженности действий всех участников товаропроводящей цепи, акцентировал Александр Панин. И конечно, от воли правительства, госрегуляторов. «Только слаженные действия помогут нам добиться требуемых результатов», — подчеркнул председатель профильного объединения

Очень важно, чтобы Рыбный союз участвовал в выполнении дорожной карты, отметил Анатолий Бурков. «В этом случае, уверен, мы увидим реальные движения в ближайшее время», — сказал руководитель компании.

Дорожную карту, по мнению Александра Панина, можно условно разделить на два блока. Первый — это базовые вопросы: корректировка методик оценки потребление, составление балансов рыбы и рыбопродуктов, расчет целевых показателей потребления, отчетность госорганов, научно-исследовательские работы по оптимизации технологий хранения рыбопродукции, подготовка рекомендаций по рациональным нормам потребления и т.д.

Второй блок — это непосредственно маркетинговые инструменты: маркетинговые исследования по изучению потребительских предпочтений россиян на рыбном рынке, социальная реклама, фестивали, ярмарки и т.д.

Сказать, какое из этих двух направлений более важное, невозможно: одно без другого не работает, прокомментировал председатель Рыбного союза.

Дорожная карта предусматривает, что потребление рыбы в целом по стране достигнет к 2030 г. 28 кг на человека. Однако работа на этом не заканчивается, подчеркнул Анатолий Бурков. Необходимо показывать детям и молодежи, что рыба — это вкусно и полезно, и вырастить поколение, которое будет неизменно включать рыбные продукты в свой рацион. В этом случае можно добиться потребления и свыше 28 кг, считает руководитель компании.

С какими вызовами предстоит работать

Участники конференции также сформулировали, какие ключевые барьеры предстоит преодолеть для повышения потребления рыбы на внутреннем рынке. При выработке планов по наращиванию потребления очень важно учитывать потребности в сырье, отметил Александр Панин. Необходимо принимать во внимание и то, что на государственном уровне параллельно поставлена задача существенно повысить отдачу от экспорта рыбной продукции.

На заседании Общественного совета при Минсельхозе России, которое проводила в июле глава ведомства Оксана Лут, руководитель отраслевого объединения уже поднимал разговор об источниках роста. Для обеспечения рынка востребованной продукцией важна в том числе и работа импортеров. Совокупные поставки рыбы и морепродуктов, добытых в российских водах, и импортной продукции формируют необходимый баланс сырья на внутреннем рынке, дают стабильность и разнообразие ассортимента для отечественного потребителя.

Задача по увеличению потребления рыбной продукции на внутреннем рынке — это совместная работа рыбаков, переработчиков и импортеров, убежден руководитель Рыбного союза.

Для достижения поставленной цели важно преодолевать разобщенность участников рынка, когда добывающие предприятия существуют сами по себе, импортеры и переработчики — сами по себе, ритейл живет своей жизнью. И здесь очень мешает отсутствие единого регулятора.

Предстоит, по мнению экспертов, бороться и с мифами и ложными нарративами в отношении рыбопродукции. Например, что рыба — это обязательно сложный в приготовлении продукт или что вкусной может быть только дорогая рыба.

Важно переломить узкое восприятие рыбной категории среди потребителей от детского возраста до 40 лет, считает Анатолий Бурков. Грамотно подобранные маркетинговые инструменты помогут рассказать этой аудитории, что рыбу несложно готовить, что это важная составляющая здорового питания, а также, что это вкусно. И такая работа обеспечит хороший результат в плане роста потребления.

Александр Панин выделил и такой барьер, как недостаточное технологическое обеспечение российский перерабатывающих предприятий. Правда, в условиях нынешней ключевой ставки ЦБ говорить о новых проектах особенно сложно.

«Очень хочется рассчитывать, что в рамках этой дорожной карты появятся конкретные поручения по выделению льготных долгосрочных кредитов на развитие нашей перерабатывающей отрасли», — отметил Александр Панин.

Как помочь рыбопереработке в развитии

Согласно дорожной карте, федеральные ведомства должны подготовить предложения по поддержке рыбопереработки — это предусмотрено специальным разделом плана мероприятий.

Председатель Рыбного союза рассказал об уже реализованных мерах. Так, объединение добилось изменения критериев для отнесения рыбоперерабатывающих предприятий к системообразующим для получения господдержки. Руководитель союза выразил надежду, что в обозримом будущем эта программа все-таки получит финансирование и производители смогут рассчитывать на льготные кредиты.

Важно, что Фонд развития промышленности включил рыбную продукцию в перечень товаров, производители которых могут получить льготные кредиты на приобретение оборудования для цифровой маркировки. Оборудование стоит около 30-50 млн рублей, и это ощутимая поддержка, обратил внимание Александр Панин.

Безусловно, для развития отечественной рыбопереработки нужны дальнейшие планомерные шаги. Это финансовая поддержка для закупки нового оборудования. Также необходимо развивать производство отечественного оснащения для рыбоперерабатывающих предприятий — работа в этом направлении уже ведется.

Представители рыбопереработки видят необходимость и в дальнейшем снятии административных барьеров — в сфере логистики, контрольно-надзорной деятельности, тарифного регулирования.

«И конечно, нужна федеральная комплексная программа популяризации потребления», — подчеркнул Александр Панин.

Анатолий Бурков отметил, что предприятиям бы помог вывод программы льготного факторинга только за рамки поддержки малого и среднего бизнеса. «Если бы эта субсидия распространялась на крупный бизнес, то это повлияло бы на более активное развитие компаний, работающих с сетями, и вследствие этого на расширение ассортиментного предложения на рыбной полке», — рассказал руководитель компании.

На конференции была затронута и тема дефицита кадров — для рыбопереработки эта проблема актуальна, как и для многих других отраслей.

Если говорить об ошибках на пути к решению задач по повышению потребления рыбы, здесь хотелось бы предостеречь от ухода от реальных действий в бумажную отчетность и зарегулирования отрасли избыточным вниманием и контролем, резюмировали участники конференции.

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