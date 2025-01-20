Рыбакам Сахалинской области напомнили о предстоящем переоформлении участков

Отраслевое министерство Сахалинской области попросило пользователей рыболовных участков активнее предоставлять информацию о планах по описанию границ РЛУ в географических координатах.

В Сахалинской области продолжается работа по описанию границ рыболовных участков в географических координатах. В региональном министерстве по рыболовству рассказали, что проводят активную работу по подготовке пользователей РЛУ к кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки.

Областное ведомство получило разъяснения Росрыболовства, из которых следует, что Комиссия по определению границ рыболовных участков в Сахалинской области должна рассматривать одновременно все рыболовные участки в границах одного муниципального образования.

В министерстве напомнили, что работа по описанию границ участков требует немало времени. В связи с этим ведомство попросило пользователей активизировать работу и предоставить информацию о планируемой дате подготовки карты-схемы предоставленного участка с описанием его в географических координатах.

Одновременно рассматривать участки по одному муниципальному образованию важно, чтобы не допустить наложения границ участков, рассказал ранее в интервью газете «Fishnews Дайджест» министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

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