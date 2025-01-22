Законопроект о рыбе для старожилов не одобрили в комитете-соисполнителе

Комитет Госдумы по делам национальностей дал свое заключение на проект закона, распространяющего «рыбные» льготы КМНС на старожильческое население. Депутаты назвали инициативу «продиктованной реалиями времени», однако поддержать отказались.

Напомним, законопроект предлагает давать приоритетное право на добычу рыбы не только представителям коренных малочисленных народов, но и гражданам других национальностей, родившимся, а также проживающим не менее 35 лет на территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам является ответственным за работу над проектом закона, а Комитет по делам национальностей — комитетом-соисполнителем, сообщает корреспондент Fishnews.

В заключении, подписанном замещающим должность председателя комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым, сказано, что «концептуально Комитет находит предлагаемые изменения вынужденными, продиктованными реалиями времени». Однако в силу того, что авторы законопроекта не указали количество граждан, которых он охватит, комитет инициативу поддержать не может.

Ранее свое заключение с критикой законопроекта подготовила Счетная палата России.

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