За права колымских чукчей заступились на круглом столе в Госдуме

Около 200 чукчей, проживающих в Магаданской области, не могут реализовать свое право на льготы коренных малочисленных народов, заявил на мероприятии в Госдуме сенатор от региона Анатолий Широков. В схожей ситуации, по его словам, находятся орочи, проживающие в Приморском крае.

Согласно «Единому перечню коренных малочисленных народов РФ», Магаданская область не является территорией проживания чукчей, а Приморский край — орочей, сообщает корреспондент Fishnews.

Проблема колымских чукчей была поднята сенатором на круглом столе Комитета Госдумы по делам национальностей «Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2025 г.: промежуточные итоги и перспективы».

«Около 200 представителей народа чукчей федеральными властями не признаются представителями КМНС на территории Магаданской области. Аргумент, выдвигаемый в федеральном центре относительно этой ситуации, заключается в том, что наделение чукчей статусом КМНС приведет к необходимости наделения их соответствующими льготами на территории области», — написал Анатолий Широков в своем телеграм-канале.

В результате, отметил он, народу отказывают в гарантированных российским законодательствам льготах. «Магаданская область оказалась здесь не одинокой. Так, для орочей местом проживания утвержден Хабаровский край. Но орочи, проживающие в Приморском крае (когда-то вместе с Хабаровским краем входившим в единый Дальневосточный край) лишены возможности реализовывать целый ряд социально-экономических прав», — подчеркнул сенатор.

Напомним, что со вступлением в силу нового административного регламента Росрыболовства из традиционного лова «выпали» жители некоторых территорий и представители ряда национальностей (только в Магаданской области — свыше 2 тыс. человек). Впоследствии в «Единый перечень коренных малочисленных народов РФ» внесли изменения, устранив проблему для камчадалов и орочей, проживающих в Магаданской области. Однако, по словам Анатолия Широкова, проблема не была решена в отношении чукчей.

В 2023 г. житель Магаданской области, относящийся к КМНС, обратился в Верховный суд РФ с иском о признании недействительности соответствующей нормы административного регламента Росрыболовства. Иск был удовлетворен полностью.

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