Новости
О необходимости внедрения биржевой торговли рыбой рассказал на встрече с журналистами президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь АРТЕМЬЕВ

Игорь Артемьев: Биржа — лучшее лекарство от «паразитов»

От «паразитов» в рыбной отрасли надо избавляться — с помощью биржевой торговли и обязательной регистрации внебиржевых контрактов, считает президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

Правительство обсуждает вопрос биржевой торговли рыбой, заявил на встрече с журналистами 22 января президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев. По его словам, в целом эту идею поддерживают не только биржевики, но и такие ведомства, как ФАС и Минсельхоз, хотя и не во всем. «Например, многие из них считают, что надо начинать с внебиржевой регистрации контрактов, а не с биржевой торговли», — отметил руководитель СПбМТСБ.

Необходимость внедрения биржевых инструментов при реализации рыбной продукции он аргументировал данными исследования о структуре ценообразования на рыбу, выполненного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 2016–2017 гг. По словам Игоря Артемьева, возглавлявшего ФАС в этот период, на пути от рыбака до торговой сети обнаружились «очень похожие на картели образования посредников, которые, перепродавая по цепочке искусственным образом, вздымают эту цену и, возможно, делятся с последующими клиентами».

Сложившуюся на рынке систему глава СПбМТСБ назвал «паразитической». «Рыбные паразиты, знаете, что такое? Паразиты — это те, кто не приносит никакого полезного эффекта, но при этом присосались. Вот что говорило наше исследование», — сообщил Игорь Артемьев, добавив, что аналогичной работой ФАС занимается и в настоящее время.

Биржа, по его словам, является «самым лучшим лекарством от паразитов». «Если я могу купить у рыбака или у первого перепродавца, у первого оптовика, «паразиты» все улетают в трубу. Нету их. Значит, можно сделать из этого вывод, что цена будет ниже, — заявил Игорь Артемьев корреспонденту Fishnews. — Запустить сюда биржу — это значит сделать прозрачной отрасль».

Специфика продукции из водных биоресурсов не является препятствием для биржевых торгов, тем более если речь идет о поставках замороженной рыбы внутри страны, считает президент СПбМТСБ. По его словам, достаточно будет выбрать несколько ключевых объектов — для крабов, красной рыбы, белой рыбы и т.д. — и, отталкиваясь от них, определять цены на прочие виды продукции с использованием коэффициентов пересчета.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа планирует развивать биржевую торговлю водными биоресурсами и в регионах. «Мы с губернатором Камчатки подписали соглашение об открытии биржевого дома на Камчатке, имея в виду, что мы эту работу проведем еще и с Владивостоком на базе владивостокского порта. И вполне возможно, найдутся и желающие», — рассказал Игорь Артемьев.

При этом он пожаловался на негативное отношение рыбопромышленников к биржевым инициативам. «Как только мы заговорили на новом этапе в 2024 году о том, что нужна биржевая торговля рыбой, самое активное сопротивление было именно со стороны рыбной отрасли, — отметил руководитель СПбМТСБ. — Не от всех компаний, не от всех ассоциаций, но самое агрессивное, я бы сказал, кондовое, злобное — это были рыбники. Почему? А вот потому что там их много, вот это все сообщество, вполне благородное, засорено откровенными паразитами, рыбными паразитами».

Напомним, что представители рыбной отрасли не раз подчеркивали: привлекать участников рынка к работе на «рыбных биржах» нужно не через административные рычаги и требование, а через создание экономически интересных условий. Недопустимо, чтобы у изменений был один результат, когда предприятия вынуждены работать только через определенного посредника — биржу, и только он выиграет от новых требований к продажам.

Читайте также: Биржевики готовятся к ценовым индикаторам в рыбе

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: ФАСбиржавладивостоккамчаткакрабправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Отрасли нужно «измерить температуру»

Главный редактор Fishnews.ru Маргарита КРЮЧКОВА

Главный редактор интернет-портала Fishnews.ru

Маргарита КРЮЧКОВА

Портал Fishnews стал путеводителем по рыбной отрасли

Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Александр ПАНОВ

Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка

Александр ПАНОВ

Предлагаем дополнительные меры поддержки рыбаков

Директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Наша цель — избавить флот от удавки импорта

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

Предстоит оценить, насколько заинтересованы в икре минтая китайские потребители

Российская икра минтая выходит на новый рынок

Годовой грузооборот «Меридиан Сервис» вырос с 39 тыс. тонн в 2018 году до 85 тыс. тонн в 2023 году

Секреты рыбной логистики

Доставку молоди трепанга на новое место жительства осуществляет водолаз. Просто высыпать с борта нельзя: съедят рыбы

Мариферма в Приморье: риски и перспективы

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

«Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.