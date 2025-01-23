Игорь Артемьев: Биржа — лучшее лекарство от «паразитов»

От «паразитов» в рыбной отрасли надо избавляться — с помощью биржевой торговли и обязательной регистрации внебиржевых контрактов, считает президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

Правительство обсуждает вопрос биржевой торговли рыбой, заявил на встрече с журналистами 22 января президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев. По его словам, в целом эту идею поддерживают не только биржевики, но и такие ведомства, как ФАС и Минсельхоз, хотя и не во всем. «Например, многие из них считают, что надо начинать с внебиржевой регистрации контрактов, а не с биржевой торговли», — отметил руководитель СПбМТСБ.

Необходимость внедрения биржевых инструментов при реализации рыбной продукции он аргументировал данными исследования о структуре ценообразования на рыбу, выполненного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 2016–2017 гг. По словам Игоря Артемьева, возглавлявшего ФАС в этот период, на пути от рыбака до торговой сети обнаружились «очень похожие на картели образования посредников, которые, перепродавая по цепочке искусственным образом, вздымают эту цену и, возможно, делятся с последующими клиентами».

Сложившуюся на рынке систему глава СПбМТСБ назвал «паразитической». «Рыбные паразиты, знаете, что такое? Паразиты — это те, кто не приносит никакого полезного эффекта, но при этом присосались. Вот что говорило наше исследование», — сообщил Игорь Артемьев, добавив, что аналогичной работой ФАС занимается и в настоящее время.

Биржа, по его словам, является «самым лучшим лекарством от паразитов». «Если я могу купить у рыбака или у первого перепродавца, у первого оптовика, «паразиты» все улетают в трубу. Нету их. Значит, можно сделать из этого вывод, что цена будет ниже, — заявил Игорь Артемьев корреспонденту Fishnews. — Запустить сюда биржу — это значит сделать прозрачной отрасль».

Специфика продукции из водных биоресурсов не является препятствием для биржевых торгов, тем более если речь идет о поставках замороженной рыбы внутри страны, считает президент СПбМТСБ. По его словам, достаточно будет выбрать несколько ключевых объектов — для крабов, красной рыбы, белой рыбы и т.д. — и, отталкиваясь от них, определять цены на прочие виды продукции с использованием коэффициентов пересчета.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа планирует развивать биржевую торговлю водными биоресурсами и в регионах. «Мы с губернатором Камчатки подписали соглашение об открытии биржевого дома на Камчатке, имея в виду, что мы эту работу проведем еще и с Владивостоком на базе владивостокского порта. И вполне возможно, найдутся и желающие», — рассказал Игорь Артемьев.

При этом он пожаловался на негативное отношение рыбопромышленников к биржевым инициативам. «Как только мы заговорили на новом этапе в 2024 году о том, что нужна биржевая торговля рыбой, самое активное сопротивление было именно со стороны рыбной отрасли, — отметил руководитель СПбМТСБ. — Не от всех компаний, не от всех ассоциаций, но самое агрессивное, я бы сказал, кондовое, злобное — это были рыбники. Почему? А вот потому что там их много, вот это все сообщество, вполне благородное, засорено откровенными паразитами, рыбными паразитами».

Напомним, что представители рыбной отрасли не раз подчеркивали: привлекать участников рынка к работе на «рыбных биржах» нужно не через административные рычаги и требование, а через создание экономически интересных условий. Недопустимо, чтобы у изменений был один результат, когда предприятия вынуждены работать только через определенного посредника — биржу, и только он выиграет от новых требований к продажам.

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