Наука дает умеренный прогноз на лососевую путину

Во ВНИРО прошло обсуждение прогнозируемых объемов добычи тихоокеанских лососей в предстоящую путину. По мнению ученых, в 2025 г. суммарный вылов лососевых на Дальнем Востоке может превысить 310 тыс. тонн.

Перспективы лососевой путины 2025 г. рассмотрели 24 января на совместном заседании Ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве. Участники мероприятия обсудили материалы, обосновывающие прогнозируемые объемы добычи тихоокеанских лососей во внутренних водах и территориальном море.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, суммарный объем вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в 2025 г. прогнозируется на уровне 311 тыс. тонн. Это почти вдвое меньше, чем в 2023 г. (предыдущем «нечетном»), когда рыбаки выловили около 609 тыс. тонн.

Напомним, по итогам прошлогодней путины вылов лососевых составил 235 тыс. тонн, оказавшись на 27% ниже прогнозов ученых.

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