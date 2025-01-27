Кубани выделили деньги на борьбу с нефтеразливом

Из резервного фонда правительства выделили 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

«Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжных территорий» — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Соответствующее решение приняли на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Вопрос о выделении финансирования также был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина.

Севастополю тоже помогут финансово

По обращению губернатора Севастополя Михаила Развожаева правкомиссия признала город территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе.

«Данное решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервного фонда Правительства РФ», — сообщает пресс-служба МЧС России.

По информации министерства, в Севастополе продолжаются работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на береговой линии. Ежедневно работают межведомственные мониторинговые группы.

Мазут из «Волгонефти-239» откачали

Председатель правительственной комиссии вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что специалисты «Морспасслужбы» Минтранса завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у мыса Панагия. Начата зачистка танков для разделки и дальнейшей утилизации.

«В период с 19 по 25 января из танкера в битумовозы было откачано 1488 тонн мазута, после чего он был перегружен в 20 железнодорожных цистерн», — привели данные в пресс-службе правительства.

Сейчас готовят проект утилизации кормовой части судна как затонувшего имущества. Согласно распоряжению капитана морского порта Тамань, разработка проекта должна быть завершена до 30 января. До начала производства работ по разделке судна будет проведен ряд специальных мероприятий. Также в распоряжении указано, что до 31 марта все работы по разделке судна и его удалению должны быть полностью закончены, обратили внимание в кабмине.

Россельхознадзор взял новые пробы

Инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора 22 января отобрали пробы водных биоресурсов в акватории Черного моря — для оценки возможного загрязнения нефтепродуктами и пищевой безопасности рыбы и нерыбных объектов промысла.

По данным пресс-службы ведомства, взяли две пробы хамсы и одну пробу сельди в Анапском районе; одну пробу смариды, две пробы саргана и четыре пробы сельди в Геленджикском районе. Образцы направили в московскую лабораторию Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.

В Россельхознадзоре отметили, что, согласно проведенным НЦБРСП лабораторным исследованиям, мазутных загрязнений в ранее отобранных четырех пробах водных биоресурсов (рыбы и мидий) из Черного моря не обнаружено. Показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы.

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