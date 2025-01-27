Новости
Из танкера «Волгонефть-239» откачали мазут. Фото пресс-службы правительства

Кубани выделили деньги на борьбу с нефтеразливом

Из резервного фонда правительства выделили 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

«Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжных территорий» — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Соответствующее решение приняли на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Вопрос о выделении финансирования также был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина.

Севастополю тоже помогут финансово

По обращению губернатора Севастополя Михаила Развожаева правкомиссия признала город территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе.

«Данное решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервного фонда Правительства РФ», — сообщает пресс-служба МЧС России.

По информации министерства, в Севастополе продолжаются работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на береговой линии. Ежедневно работают межведомственные мониторинговые группы.

Мазут из «Волгонефти-239» откачали

Председатель правительственной комиссии вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что специалисты «Морспасслужбы» Минтранса завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у мыса Панагия. Начата зачистка танков для разделки и дальнейшей утилизации.

«В период с 19 по 25 января из танкера в битумовозы было откачано 1488 тонн мазута, после чего он был перегружен в 20 железнодорожных цистерн», — привели данные в пресс-службе правительства.

Сейчас готовят проект утилизации кормовой части судна как затонувшего имущества. Согласно распоряжению капитана морского порта Тамань, разработка проекта должна быть завершена до 30 января. До начала производства работ по разделке судна будет проведен ряд специальных мероприятий. Также в распоряжении указано, что до 31 марта все работы по разделке судна и его удалению должны быть полностью закончены, обратили внимание в кабмине.

Россельхознадзор взял новые пробы

Инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора 22 января отобрали пробы водных биоресурсов в акватории Черного моря — для оценки возможного загрязнения нефтепродуктами и пищевой безопасности рыбы и нерыбных объектов промысла.

По данным пресс-службы ведомства, взяли две пробы хамсы и одну пробу сельди в Анапском районе; одну пробу смариды, две пробы саргана и четыре пробы сельди в Геленджикском районе. Образцы направили в московскую лабораторию Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.

В Россельхознадзоре отметили, что, согласно проведенным НЦБРСП лабораторным исследованиям, мазутных загрязнений в ранее отобранных четырех пробах водных биоресурсов (рыбы и мидий) из Черного моря не обнаружено. Показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы.

Читайте также: Мазутная ЧС отразится на контроле нефтеперевозок

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: правительственная комиссияправительствороссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Отрасли нужно «измерить температуру»

Главный редактор Fishnews.ru Маргарита КРЮЧКОВА

Главный редактор интернет-портала Fishnews.ru

Маргарита КРЮЧКОВА

Портал Fishnews стал путеводителем по рыбной отрасли

Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Александр ПАНОВ

Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка

Александр ПАНОВ

Предлагаем дополнительные меры поддержки рыбаков

Директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Наша цель — избавить флот от удавки импорта

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

Предстоит оценить, насколько заинтересованы в икре минтая китайские потребители

Российская икра минтая выходит на новый рынок

Годовой грузооборот «Меридиан Сервис» вырос с 39 тыс. тонн в 2018 году до 85 тыс. тонн в 2023 году

Секреты рыбной логистики

Доставку молоди трепанга на новое место жительства осуществляет водолаз. Просто высыпать с борта нельзя: съедят рыбы

Мариферма в Приморье: риски и перспективы

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

«Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов