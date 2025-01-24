Мазутная ЧС отразится на контроле нефтеперевозок

Президент Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на недопущение техногенных аварий, подобных разливу мазута в Керченском проливе.

Работа правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море стала одной из тем видеосовещания президента с членами кабмина, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Кремля. О ходе работ доложил глава правкомиссии, вице-премьер Виталий Савельев.

«Лабораториями Роспотребнадзора в ежедневном режиме осуществляется контроль качества атмосферного воздуха, воды, почвы, а также безопасности рыбы и рыбной продукции», — отметил, в частности, зампред.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в своем докладе обратил внимание, что пока обнаружено 49 погибших дельфинов.

«Основная задача, которая стоит перед биологами, — точно определить причины гибели. До того как в Керченском проливе начнется миграция китообразных, а это март, ученые создали специальную межведомственную группу, которая будет заниматься этим вопросом. В нее входят и РАН, и ВНИРО, и Московский зоопарк», — подчеркнул глава Минприроды.

Он добавил, что окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам будут названы только после ликвидации всех выбросов аварии.

По итогам обсуждения президент поручил Виталию Савельеву отдельно рассмотреть еще несколько вопросов.

«Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства, проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», — поставил задачи Владимир Путин.

Он попросил зампреда правительства организовать эту работу и доложить отдельно по каждому вопросу.

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