Сергей Рябченко: От сроков и платы будут зависеть результаты перезакрепления рыболовных участков

Для Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края ключевыми, как и в прошлом году, остаются вопросы перезакрепления рыболовных участков. Также актуальным являются решение задач в сфере распределения квот на вылов и антибраконьерские инициативы, заявил руководитель объединения Сергей Рябченко.

Большой блок вопросов для предприятий Хабаровского края, как и для других добытчиков тихоокеанских лососей, связан с предстоящим перезаключением договоров на рыболовные участки.

«Конечно, мы внимательно отслеживаем прохождение проекта изменения порядка расчета и взимания платы за перезакрепление участков и законопроекта о сроках кампании по перезаключению договоров. От решения этих двух вопросов будет зависеть возможность компаний участвовать в перезакреплении. Пока из разговора с пользователями участков я понимаю, что при нынешних кредитных ставках не все компании и не по всем участкам пойдут на перезакрепление», — рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

По квотному обеспечению пользователей также остается целый ряд задач. Так, в АПРОХК считают важным исключить из перечня объектов для распределения на аукционах синего, камчатского и волосатого четырехугольного крабов в подзоне Приморье. «Об этом уже говорили и наши коллеги из Приморского края», — отметил Сергей Рябченко.

Необходимо и решить вопрос с распределением объемов, которые не пошли под инвестиционные квоты, предприятиям малого и среднего бизнеса, чтобы они не теряли возможностей для промысла.

«В поле зрения ассоциации оставался и остается вопрос с продажей рыбной продукции на организованных торгах. Убеждены: что такая реализация должна оставаться добровольным решением предприятия. Обязательства по продаже на «рыбной бирже», на наш взгляд, может привести только к появлению дополнительного посредника и повышению себестоимости рыбной продукции», — прокомментировал президент АПРОХК.

В качестве важной задачи он выделил и перекрытие лазеек для вывоза браконьерской икры при пассажирских авиаперелетах. Такая работа уже ведется в Камчатском крае, в Госдуму внесен законопроект о присоединении к эксперименту Хабаровского края и Чукотки — важно, чтобы проект был принят, считает Сергей Рябченко.

Как и ежегодно, ассоциация продолжает заниматься вопросами подготовки к лососевой путине.

Президент АПРОХК отметил, что объединение сотрудничает в решении важных для отрасли задач с Координационным советом рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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