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О работе АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции» на заседании профильного комитета Совфеда рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ. Фото пресс-службы СФ

Рыбная АНО приступила к изучению потребителей

Агентство по продвижению рыбной продукции начало работу с исследования потребительских предпочтений россиян. По словам замглавы Росрыболовства Василия Соколова, во втором квартале планируется запуск зонтичного бренда отечественной рыбы.

Созданная в прошлом году автономная некоммерческая организация «Агентство по продвижению рыбной продукции» (АНО АПРП) приступила к работе. «В настоящее время АНО запущено исследование потребительских предпочтений россиян. Мы увидели ряд факторов, и, соответственно, сейчас перед агентством стоит вопрос выявления всех этих моментов: что и как влияет на потребление и как можно здесь продвинуть российские продукты», — рассказал замруководителя Росрыболовства Василий Соколов на совещании, организованном 28 января комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Как сообщает корреспондент Fishnews, другой задачей агентства станет разработка индекса потребительского спроса на рыбную продукцию в регионах. «Это позволит регулярно замерять эффективность работы по популяризации рыбной продукции именно по субъектам», — уточнил замглавы ФАР.

Он добавил, что во втором квартале планируется запуск зонтичного бренда российской рыбы. «Будет внедряться в точках продажи, в общепите, на различных мероприятиях. Задача — максимально привлечь российского потребителя к российской продукции. Параллельно перед АНО стоит задача запуска информационной кампании, разъясняющей преимущества как рыбы в целом, так и конкретно российской рыбной продукции», — отметил Василий Соколов.

По его словам, сейчас осуществляется анализ ярмарок и фестивалей, которые проводят субъекты РФ для популяризации рыбы. «Будут предложены типовые решения для остальных субъектов, которые это сейчас либо не реализуют вообще, либо реализуют недостаточно, — рассказал замруководителя Росрыболовства. — Первым этапом как раз идет такая проработка по городам-миллионникам».

Поскольку темой совещания были заявлены тенденции внутреннего потребления отечественной рыбной продукции и ее доступность для населения, сенаторов удивило отсутствие на встрече представителей АНО. «Хотели, чтобы они у нас поприсутствовали, а они нам как-то странно ответили: не могут присутствовать, потому что там будет представитель Росрыболовства», — выразил недоумение первый зампред комитета Сергей Митин и поинтересовался, не является ли фейком столь таинственная организация.

На недоступность агентства обратила внимание и член СФ от Приморского края Людмила Талабаева, отметив, что у рыбаков есть много вопросов к АНО. С контактами организации Василий Соколов пообещал помочь, но источники ее финансирования раскрывать не стал, охарактеризовав их как средства от «внебюджетной деятельности ряда учреждений», и заявил, что пока ее содержат «не рыбаки и не государство». При этом в дальнейшем Росрыболовство рассчитывает на вовлечение предприятий рыбной отрасли как стороны, заинтересованной в расширении рынка сбыта рыбной продукции.

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