Росрыболовство определило векторы работы по повышению потребления рыбы

Агентство по продвижению российской рыбной продукции создано в июле, сообщает Росрыболовство. Глава ведомства Илья Шестаков провел совещание по реализации дорожной карты, направленной на повышение потребления рыбы внутри страны.

В совещании участвовали подведомственные организации, рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Напомним, что дорожная карта по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 г. утверждена в нынешнем году. План предусматривает работу по целому ряду направлений: определение целевых показателей потребления, научная работа и маркетинговые исследования, нормативное регулирование, производство и переработка рыбы и рыбной продукции, транспортировка и хранение, организация торговли, популяризация потребления рыбы и рыбной продукции.

Илья Шестаков определил векторы работы ведомства в рамках дорожной карты. Первые мероприятия плана будут завершены уже в этом году.

В рамках реализации дорожной карты в июле создана автономная некоммерческая организация «Агентство по продвижению российской рыбной продукции». АНО займется изучением потребительских предпочтений, реализацией социально ориентированных информационных кампаний, проведением тематических мероприятий и методологической поддержкой регионов и участников рынка.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews