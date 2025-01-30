Спасение моря от нефтеразлива обсудил научно-технический совет

Министр транспорта Роман Старовойт провел заседание научно-технического совета, посвященное вопросам минимизации загрязнения морской среды из-за крушения танкеров в Керченском проливе.

Участие в обсуждении приняли представители Минтранса и подведомственных структур, Минобрнауки, Минобороны, Росприроднадзора, Российской академии наук, Российской палаты судоходства, Ассоциации морских торговых портов, учебных заведений транспортного комплекса.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса, на заседании рассмотрели все возможные сценарии действий с теми тремя частями танкеров, которые находятся на дне. В том числе экологические аспекты поведения мазута в воде, состояние корпусов, а также мировой опыт в ликвидации последствий крушения судов с нефтепродуктами на борту.

О результатах этой работы доложат председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров вице-премьеру Виталию Савельеву.

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