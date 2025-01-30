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В Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока считают необходимым обсудить сроки кампании по перезакреплению рыболовных участков

Выверить сроки перезакрепления участков предлагает Координационный совет

В Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока считают необходимым обсудить сроки кампании по перезакреплению рыболовных участков. Это необходимо и в связи с финансово-экономическими факторами, и в связи с тенденциями промысла, заявили в объединении.

На очередной встрече КС на площадке Fishnews Online президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал коллегам о результатах встречи с членом Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмилой Талабаевой.

По поручению Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока руководитель АРПП поднял на совещании с сенатором вопрос о необходимости не торопиться проводить кампанию по перезаключению договоров на рыболовные участки в 2025 г.

Для перезакрепления предприятиям предстоит вносить плату — это потребует привлечения заемные средств, а ставки по кредитам сейчас очень высоки, говорят рыбопромышленники. Кроме того, более позднее проведение перезаключения позволит учесть тенденции вылова тихоокеанских лососей.

Предварительно обозначенный объем на предстоящую путину по Камчатскому краю — менее 200 тыс. тонн, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. В прошлом году в регионе поймано около 130 тыс. тонн. То есть речь о таких высоких уловах, как в предыдущие годы, уже не идет.

При нынешних условиях расчета платы средний срок окупаемости для устойчивых предприятий составит 14 лет, а у кого-то из пользователей — еще больше, обратил внимание руководитель АДЛК. Большинство участков в регионе рискует выпасть из системы перезакрепления без торгов, отметил он.

В ассоциации вообще считают, что нужно оставить алгоритм, который предусмотрен в законе сейчас: пользователь — если он готов к перезакреплению без торгов — обращается с заявкой в зависимости от завершения срока действия конкретного договора.

О том, что нужно вернуться к вопросу о сроках процедур по перезакреплению участков с учетом прогнозов по состоянию ресурсной базы, заявил и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. По предварительным данным, вылов горбуши в островном регионе ожидается на уровне всего 25 тыс. тонн, причем по некоторым районам даже нет объемов для промышленной добычи. «Считаю, что 2025 год будет показательным для всего Дальнего Востока. И плату за участки стоит определять уже с учетом этого года», — высказался президент АРСО.

Тщательный подход к срокам перезаключения важен и с точки зрения эффективности проведения работы по перезакреплению участков, и с точки зрения устойчивости предприятий, уверены в Координационном совете.

Напомним, что на рассмотрении Госдумы находится правительственный законопроект о единовременном проведении кампании по перезакреплению договоров на участки в 2025 г.

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НазадМетки: дальний востоккамчатка
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