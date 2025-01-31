Правительство составило список замечаний к законопроекту об аквакультуре на ГТС

Правительство дало отрицательный отзыв на проект закона, призванный урегулировать вопросы размещения рыбоводной инфраструктуры на гидротехнических сооружениях, которые временно не используются по назначению.

Напомним, что с инициативой о внесении изменений в законодательство выступила осенью 2024 г. Дума Астраханской области. Законопроект региональных парламентариев призван устранить правовую неопределенность, с которой столкнулись рыбоводы.

Правительство РФ между тем в своем отзыве высказало целый ряд замечаний к проекту закона. Так, указано, что в законопроекте не предусматриваются основания эксплуатации рыбоводными хозяйствами акваторий соответствующих водных объектов для индустриальной аквакультуры без использования рыбоводных участков, основания и порядок предоставления ГТС для осуществления индустриальной аквакультуры собственниками и (или) эксплуатирующими организациями. Отмечено, что не определяются порядок использования гидротехнических сооружений аквафермерами, а также порядок и основания для прекращения этой деятельности.

«Из положений законопроекта также неясно, в соответствии с какими требованиями в пределах гидротехнических сооружений может осуществляться деятельность, связанная с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры», — говорится в отзыве.

Одно из замечаний — положения проекта закона о возможности передачи части ГТС третьим лицам противоречат существующим подходам к обеспечению безопасности таких объектов. В частности, нарушается требование о непрерывности эксплуатации гидротехники, указали в правительстве.

О необходимости доработки законопроекта заявили в ноябре в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. При этом сенаторы обратили внимание, что поднятая проблема актуальна и ею должны заниматься также на федеральном уровне, отметили сенаторы.

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