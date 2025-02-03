Добытчикам необходимо приготовиться к новым правилам в Беринговом море

Министерство сельского хозяйства РФ установило дополнительные ограничения на промысел в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне на 2025 г. Приказ вступит в силу с 11 февраля.

Приказом Минсельхоза от 21 января 2025 г. № 29 предусмотрены ограничения на промысел в Беринговом море в текущем году. Как сообщает корреспондент Fishnews, в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне до конца марта запрещается рыболовство водных биоресурсов с использованием ярусных орудий лова, по 15 апреля — с применением донных тралов и снюрреводов.

Запрет не распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

Ранее ограничения обсуждались в привязке к необходимости сохранения трески во время формирования преднерестовых и нерестовых скоплений.

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