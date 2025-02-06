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Генеральный директор «Тихрыбком Групп» Вадим ЕРМОЛАЕВ

Вадим Ермолаев: Развитие внутреннего рынка крабов — осознанная стратегия

Продвижение краба в России — это продуманное решение производителей, направленное на расширение возможностей сбыта, рассказал генеральный директор «Тихрыбком Групп» Вадим Ермолаев.

Российские добытчики развивают внутренний рынок краба — эту тему руководитель «Тихрыбком Групп» Вадим Ермолаев прокомментировал в видеоинтервью, записанном телеграм-каналом «Ни рыба ни мясо» совместно с Fishnews.

Формирование спроса внутри страны — стремление диверсифицировать рынки, не замыкаться только на Китае. «Если ты ориентирован на один рынок — китайский, ты от него зависишь: сырьем, выручкой, условиями, ценой», — обратил внимание эксперт.

«Сталкиваясь с этим в нулевые годы, мы поняли, что пора разрабатывать новые рынки. Поэтому с продуктом пошли в Россию», — рассказал Вадим Ермолаев. Он отметил, что развитием российского рынка занимаются и другие компании — «Русский краб», «Антей», СЗРК.

Решение развивать внутреннее потребление краба, развивать российский рынок было осознанным, подчеркнул генеральный директор «Тихрыбком Групп».

«Когда рынок создался, он начинает требовать продукт в дальнейшем, а ты его спокойно поставляешь, удовлетворяешь потребность. И рассредотачиваешь объемы по разным рынкам: азиатский, европейский, русский», — объяснил он.

В видеоинтервью Вадим Ермолаев также рассказал о специфике производства продукции из креветок и ее продвижении на внутреннем рынке, влиянии крабовых аукционов на бизнес и опыте по обновлению флота.

Телеграм-канал «Ни рыба ни мясо» посвящен тематике рыбного хозяйства и мясопереработки. Видеоподкасты с экспертами отраслей записывает управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка, куратор этих направлений Кирилл Костына. Ранее в рамках совместно проекта с медиахолдингом «Фишньюс» интервью дал председатель Рыбного союза Александр Панин.

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