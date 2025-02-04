Вадим Ермолаев: Любая продукция требует легенды

Продвижение продукции на рынке требует грамотного легендирования — именно на эту составляющую — применительно к рыбе и морепродуктам — обратил внимание, рассказывая о развитии поставок магаданской креветки, генеральный директор компании «Тихрыбком Групп» Вадим Ермолаев.

Опытом продвижения магаданской креветки в западной части страны руководитель «Тихрыбком Групп» поделился в видеоинтервью, снятом для телеграм-канала «Ни рыба ни мясо» совместно с Fishnews.

«Любая продукция требует легенды. Что бы ты ни делал — курильский терпуг, снежный краб, магаданская креветка, магаданский трубач», — отметил Вадим Ермолаев.

Легенда — это ни в коем случае не введение потребителя в заблуждение, подчеркнул генеральный директор рыбопромышленной компании. «Это сопоставление фактов научных, морских скиллов, опыта работы капитанов судов, это работа маркетологов», — обобщил эксперт.

По его словам, выход на рынок с правильным легендирование обеспечивает очень быстрое развитие.

В видеоинтервью генеральный директор «Тихрыбком Групп» рассказал о специфике производства продукции из креветок, влиянии крабовых аукционов на бизнес и опыте по обновлению флота, продвижении краба на российском рынке.

Телеграм-канал «Ни рыба ни мясо» посвящен тематике рыбного хозяйства и мясопереработки. Видеоподкасты с экспертами отраслей записывает управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка, куратор этих направлений Кирилл Костына. Ранее в рамках совместно проекта с медиахолдингом «Фишньюс» интервью дал председатель Рыбного союза Александр Панин.

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