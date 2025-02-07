Российский павильон пользуется успехом на выставке в Агадире

В первые дни рыбохозяйственной выставки Salon Halieutis в марокканском Агадире прошли официальные переговоры властей России и африканских стран и встречи по линии российских компаний. ФОТОПОДБОРКА.

Крупнейшая африканская рыбохозяйственная выставка Salon Halieutis открылась в Агадире 5 февраля.

В рамках церемонии открытия выставки российскую экспозицию с официальным обходом посетила делегация принимающей стороны во главе с премьер-министром Марокко Азизом Аханнушем.

Делегация российской стороны, которую возглавил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, провела переговоры с министром рыболовства, морской и портовой инфраструктуры Мавритании Эль Вадиль Сидати. Во второй день, 6 февраля, также состоялись переговоры с госсекретарем Марокко по рыболовству Закией Дриуш.

«Российская экспозиция пользуется большим интересом у посетителей из Африки и других участвующих стран», — рассказали Fishnews в пресс-службе оператора российского павильона Expo Solutions Group.

Помимо переговоров на стенде, представители экспонентов также проводят встречи в переговорной зоне в центре российской экспозиции. Так, 6 февраля состоялось обсуждение сотрудничества в реализации экспортного потенциала двух государств между «Сигма Марин Технолоджи» и президентом Национальной федерации Королевства Марокко по переработке рыбной продукции и развитию рыбной отрасли (FENIP) Хасаном Сентисси.

Выставка Salon Halieutis проходит с 5 по 9 февраля. В составе российского национального павильона в этом году работают десять компаний — крупнейшие рыбопромышленники Севера и Дальнего Востока, в экспозиции которых рыбная продукция с промысла в Тихом океане и Атлантике, в том числе у африканского побережья. Помимо экспортеров рыбной продукции, в выставке участвуют компании направлений, обеспечивающих товары и услуги для рыбной отрасли, в том числе в сфере логистики и судостроения. На Salon Halieutis также отправились специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

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