Экспорт продовольствия из Японии растет

Стоимость японского экспорта продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства выросла в 2024 г. до рекордных 1,5 трлн иен (9,9 млрд долларов). При этом запрет Китая на ввоз рыбы и морепродуктов из Страны восходящего солнца остается в силе.

Рост экспорта продовольствия Японии в 2024 г. в стоимостном выражении составил 3,7%. Тенденция увеличения поставок в деньгах продолжается двенадцатый год подряд, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на японские СМИ.

Ранее Япония, учитывая сокращение численности населения, наметила цель нарастить объем экспорта продукции АПК до 2 трлн иен (13,2 млрд долларов) к 2025 г. На пресс-конференции после публикации отчета о результатах за 2024 г. министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Таку Это (Taku Eto) заявил, что цель сложно достижима, но не невозможна.

Эффект от введенного Пекином запрета (из-за слива загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1») все же был зафиксирован. Так, поставки рыбной продукции в Китай упали на 89,9%, до 6,1 млрд иен (40 млн долларов).

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