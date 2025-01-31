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Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

Аналитическая группа ВАРПЭ представила обзор ситуации на мировом рынке рыбы и морепродуктов. Эксперты рассказали о способах разных стран перестроить товарные потоки в ответ на меняющиеся условия и практиках по административным ограничениям для влияния на рынки.

По итогам 2024 г. мировая торговля рыбой и морепродуктами в натуральном выражении может вырасти на 1%, до 69,2 млн тонн, а в денежном — сократиться на 1,2%, до 181,7 млн долларов. Производство же увеличится на 2,2%, до 191,7 млн тонн, приводят прогноз аналитики.

«Если смотреть только на эти данные, то можно сделать неправильный вывод: мировое производство рыбной продукции растет, что приводит к снижению цен на нее и повышает доступность таких товаров для потребителя. Реальные процессы сложнее: продавцы рыбной продукции пытаются диверсифицировать направления сбыта, что для них может привести к росту цен на их товар, покупатели — диверсифицировать продавцов, что может привести к снижению цен», — подчеркивают авторы статьи.

Они обращают внимание на сотрудничество как способ диверсификации. Как один из примеров приводится открытие китайского рынка для живого краба из Норвегии.

«Норвегия старается расширить присутствие на китайском рынке живого краба — рынке, который на 59% в денежном выражении сейчас занят российской продукцией. Для королевства это возможность получить лучшую цену (то есть более высокую), но и для КНР это тоже возможность получить лучшую цену (но в ее случае — более низкую)», — говорится в материале для Fishnews.

Аналитики также указывают, что диверсификация географии поставок часто является ответом на запретительные меры отдельных стран. Этот метод, например, помог Японии, которая трансформировала экспорт рыбы и морепродуктов после введения китайского эмбарго, увеличив поставки гребешка в США.

«Один из путей трансформации рыбного хозяйства — открытие доступа странами, импортирующими водные биоресурсы, своих рынков для большего количества поставщиков. Эта мера направлена на снижение закупочных цен», — обращают внимание аналитики.

Сами же экспортеры заинтересованы в доступе к рынку и доле на нем, отмечают авторы статьи. Говоря о маркетинговых акциях, они вновь рассказывают о норвежском опыте — кампании «Исследуй», которая вдохновляла потребителей в Великобритании покупать больше норвежской рыбопродукции.

Однако в последние годы чаще используется иной метод — административный и запретительный, констатируют аналитики.

Один из способов давления — обвинения в применении рабского труда в отрасли. Используются и обвинения в незаконном промысле и истощении запасов. «Летом 2024 года Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле рыбы в Балтийском море во время сезонных запретов. Речь шла о добыче трески, сельди и кильки. Четыре страны выпустили совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии ЕС отреагировать на якобы имевшие место нарушения», — обратили внимание аналитики.

Уже в ноябре Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (NEAFK, НЕАФК) призвала Россию прекратить предполагаемый незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел).

Часто поставщиков рыбопродукции обвиняют в нарушении конкуренции. В январе 2024 г. Европейская комиссия объявила, что проводит расследование по факту установления цен на рынке ЕС норвежскими производителями аквакультурного лосося.

«Мировое рыбное хозяйство переживает период трансформации. Часто изменения происходят не конструктивным и взаимовыгодным путем, а через обвинения, санкции, давление сильных на слабых. К таким же методам можно отнести и постоянные призывы запретить поставки рыбной продукции, произведенной третьими странами из российского сырья, и ограничения на обслуживание в портах, и предложения лишить суда РФ экологических сертификатов», — отмечают эксперты ВАРПЭ.

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