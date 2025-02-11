Минпромторг обновил документ по программе инвестиционных квот

Министерство промышленности и торговли актуализировало приказ о контроле строительства береговых заводов рыбопереработки под инвестиционные квоты вылова. Следить за реализацией инвестпроектов по-прежнему будут комиссионно.

Порядок контроля утвержден приказом Минпромторга от 5 ноября 2024 г. № 5151. Новый документ придет на смену приказу министерства от 17 декабря 2020 г. № 4450.

Как сообщает корреспондент Fishnews, разработчики учли запуск второго этапа программы инвестквот. Напомним, что такой механизм предполагает получение участником прав на добычу водных биоресурсов после реализации инвестиционного проекта.

Следить за выполнением инвестором обязательств, как и ранее, будет специальная комиссия, образуемая Минпромторгом. В ее составе — представители Министерства промышленности и торговли, Росрыболовства и Минвостокразвития.

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