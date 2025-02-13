В расчеты платы за рыболовные участки предложено не закладывать дефлятор по ставкам сбора

Минсельхоз разместил новую версию проекта изменений в правила расчета платы за перезакрепление рыболовных участков без торгов — конкурсов и аукционов.

Опубликован новый вариант поправок в правила расчета платы, которую должны будут вносить пользователи рыболовных участков, решившие оформить договор на новый срок без торгов. Прошлую версию, напомним, Министерство сельского хозяйства разместило в декабре.

В формулу определения платы заложена расчетная сумма сбора за водные биоресурсы. Декабрьская версия проекта предусматривала отказ от коэффициента-дефлятора при расчете ставки сбора, кроме договоров для промышленного вылова анадромных видов рыб. Новая редакция проекта предусматривает, что ставка сбора в размере, установленном на 2024 г. (то есть без дефлятора), будет применяться и в случае с участками для промысла анадромных (а это в том числе и тихоокеанские лососи).

По-прежнему предполагается пересмотр рассрочки зачисления платы, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется переход к следующему порядку: 25% размера платы подлежит внесению при заключении договора; 15% — не позднее года со дня заключения договора; 30% — не позже двух лет со дня заключения договора; 30% — не позднее трех лет со дня заключения договора.

Предполагается применять корректирующие коэффициенты для платы по участкам для организации любительской рыбалки: 0,1 для некоммерческих организаций и 0,5 — для остальных случаев.

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