Правительство обсудит налоговые преференции для инвестиций в развитие Курил

На заседании 13 февраля кабмин рассмотрит снятие ограничений для получения налоговых льгот для тех, кто реализует инвестиционные проекты на Курилах. Предполагается распространить преференции на компании, которые создаются организациями, уже имеющими бизнес на островах.

Правительство планирует рассмотреть проект закона «О внесении изменений в статьи 246.3 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

«Законопроект направлен на устранение сдерживающих факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность преференциального режима, созданного на территории Курильских островов в соответствии с федеральным законом от 9 марта 2022 года № 50-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Сейчас предусматривается, что организации, зарегистрированные в Южно-Курильском, Северо-Курильском и Курильском округах после 1 января 2022 г., освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций, транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога. Также для них закреплены пониженные страховые взносы.

Согласно разработанному законопроекту, льготами смогут воспользоваться новые юридические лица, созданные компаниями, у которых уже есть бизнес на Курилах, сообщили ранее в Минфине. Условием для получения послаблений станет реализация нового инвестиционного проекта, соответствующего критериям правительства.

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