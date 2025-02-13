Рыбные запасы Черного и Азовского морей проверят на мазут

Росрыболовство проведет дополнительные экспедиционные исследования водных биоресурсов и среды их обитания в Черном и Азовском морях. Полученные на первом этапе данные и определенные станции отбора проб станут основой для последующего мониторинга.

Специалисты завершили обработку данных для предварительной оценки последствий разлива мазута в Керченском проливе, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Исследовано около 100 проб зообентоса, зоо- и фитопланктона. Обработано 124 пробы нефтепродуктов, 14 проб рыбы и продукции аквакультуры, проведено биотестирование воды.

Для получения полной картины будут выполнены четыре этапа исследований, рассказали в федеральном агентстве.

На первом этапе проведены исследования Кавказского побережья (от Керченского пролива до поселка Сукко), а также прилегающей акватории Черного моря общей площадью около 600 кв. км. Ученые собрали порядка 205 различных проб — загрязнителя, воды, грунта, донных отложений и гидробионтов для гидробиологического, гидрохимического и токсикологического анализа.

Выполняется второй этап, цель которого — мониторинг вновь образующихся участков загрязнения в Черном и Азовском морях, а также проверки промысловых уловов и продукции аквакультуры.

В рамках третьего этапа будут проводиться экспедиции (судовые и береговые) в Керченском проливе, Черном и Азовском морях. Специалисты изучат влияние разлива мазута на состояние водных биоресурсов на ключевых стадиях развития промысловых объектов (нерестовые миграции, нерест, нагул и т.п.), а также возможное влияние нефтеразлива на аквакультуру.

Планируются дополнительные экспедиционные работы, в том числе на научно-исследовательском судне «Олег Бетин», чтобы в полном объеме оценить влияние загрязнения на ВБР и среду их обитания.

«С момента аварии случаев гибели водных биоресурсов не зафиксировано. Черноморская рыба безопасна для употребления в пищу. Мониторинг ситуации проводится постоянно», — подчеркнули в Росрыболовстве.

Идет подготовка к весенней экспедиции, в ходе которой специалисты возьмут пробы воды и водных биоресурсов. Это позволит уточнить полученные ранее данные и оценить состояние экосистемы.

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