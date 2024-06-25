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Научно-исследовательское судно Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии получило название «Олег Бетин». Фото пресс-службы ВНИРО

НИС для Азовского и Черного морей назвали «Олег Бетин»

Научно-исследовательское судно Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии получило название «Олег Бетин» — в честь выдающегося специалиста. НИС будет проводить комплексные экспедиции в Азово-Черноморском бассейне.

Торжественное мероприятие состоялось в Имеретинском морском порту города Сочи.

«Олег Иванович Бетин был государственным деятелем и успешным управленцем. Его вклад в развитие и продвижение российской рыбохозяйственной науки сложно переоценить. Убежден, что научно-исследовательское судно «Олег Бетин» будет трудиться на благо рыболовства в Азовском и Черном морях и российской рыбохозяйственной отрасли», — указал в приветственном адресе руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Трем строящимся судам уже присвоены имена директоров ВНИРО. Это Викентий Зайцев, профессор Петр Моисеев, профессор Анатолий Елизаров, которые руководили институтом в различные исторические периоды времени. Олег Иванович Бетин прожил очень яркую, интересную жизнь. Во ВНИРО он создал Центр экономических исследований рыбного хозяйства, организовал за короткий срок секцию Ученого совета по экономике, а также профильные аспирантуру и докторантуру. Ему принадлежит инициатива присвоения ВНИРО статуса государственного научного центра», — открыл мероприятие директор института, доктор экономических наук Кирилл Колончин.

По его словам, присвоение флагману научного флота ВНИРО, предназначенному для работы в Азово-Черноморском бассейне, имени «Олег Бетин» будет по праву отражать размах личности Олега Ивановича и его выдающиеся достижения в отраслевой науке.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, НИС будет заниматься комплексными экспедиционными работами. Они включают учетные траловые съемки, океанографические, гидрологические и гидрохимические исследования, а также первичные лабораторные исследования.

Планируется, что в Азовском море «Олег Бетин» позволит получить новые сведения о состоянии запасов осетровых рыб и возможности восстановления их промысла.

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Fishnews

  • Научно-исследовательское судно Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии получило название «Олег Бетин». Фото пресс-службы ВНИРО
  • Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Торжественное мероприятие состоялось в Имеретинском морском порту города Сочи. Фото пресс-службы ВНИРО
  • НИС будет проводить комплексные экспедиции в Азово-Черноморском бассейне. Фото пресс-службы ВНИРО
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