Для промысла сельди в Беринговом море обновили ограничения

Минсельхоз выпустил приказ об ограничении промышленного вылова сельди в Западно-Беринговоморской зоне на 2025 г. Ограничительные меры вводились и до этого, но в ином виде.

Приказом Минсельхоза от 15 января 2025 г. № 10 предусматривается запрет на специализированный промысел в Западно-Беринговоморской зоне к западу от 179°00' в.д. с 1 июня по 30 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

В 2023 и 2024 гг. запрет для этого района вводился до конца года.Специалисты указывали на действенность мер по сохранению корфо-карагинской популяции сельди и предлагали оставить запрет только на период максимального масштаба миграции рыб к мысу Наварин.

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