Законопроект о поддержке инвестиций в развитие Курил отправился в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект, призванный расширить возможности применения налоговых льгот для реализации инвестиционных проектов на Курильских островах.

Проект закона «О внесении изменений в статьи 246.3 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» поступил на рассмотрение депутатов, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в 2022 г. был принят закон о налоговых льготах для привлечения инвесторов на Курилы. Власти предусмотрели, что организации, зарегистрированные в Южно-Курильском, Северо-Курильском и Курильском округах после 1 января 2022 г., освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций, транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога. Также для них закреплены пониженные страховые взносы.

Теперь правительство предложило распространить налоговые послабления на компании, которые создаются организациями, уже имеющими бизнес на Курилах. При этом инвестпроекты должны отвечать критериям правительства и получить одобрение правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Это делается «в целях баланса частных и публичных интересов», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По предварительным данным, таких изменения будут способствовать реализации порядка 16 новых инвестиционных проектов. Суммарный объем вложений ориентировочно оценивается в 12,4 млрд рублей, предполагается создание 400 рабочих мест.

Также планируется распространить возможность применения пониженных тарифов страховых взносов на организации, зарегистрированные на территории Курильских островов после 1 января 2022 г. и применяющие упрощенную систему налогообложения.

Разработчики законопроекта указали направления, развитию которых на Курилах будет способствовать принятие изменений. Это в том числе рыбопереработка.

За время действия преференциального режима на островах им уже воспользовалось 20 организаций, отметил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

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