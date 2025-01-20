Южная Корея удерживает высокую планку по рыбному экспорту

Экспорт рыбы и морепродуктов Республики Корея третий год подряд преодолевает отметку в 3 млрд долларов. Главным продуктом поставок за рубеж остается сушеная морская капуста ким, хорошие показатели также по тунцу.

Данные привело Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи, сообщает корреспондент Fishnews. По информации ведомства, в прошедшем году общая стоимость экспорта рыбы и морепродуктов страны выросла на 1,2% по сравнению с уровнем 2023 г. и составила 3,03 млрд долларов.

В министерстве особенно подчеркнули, что такого результата южнокорейские рыбопромышленники добились в условиях глобальной экономической нестабильности и изменения климата. А эти факторы негативно сказываются на цепочках поставок и предсказуемости глобальной торговли.

Особенно вырос экспорт сушеной морской капусты ким (ее шутливо прозвали «морскими полупроводниками») — на 25,8% к результату предыдущего года, до 997 млн долларов. Увеличился и показатель по тунцу — на 4,7%, до 589 млн долларов.

Основными экспортными рынками для южнокорейской продукции стали Япония и США. Продажи на японский рынок увеличились на 3,4% по сравнению с 2023 г. и достигли 659 млн долларов. Экспорт в Соединенные Штаты вырос на 11,7%, до 428 млн долларов. На третьем месте Европа — там прибавка в 16,4%, а общая стоимость поставок достигла 227 млн долларов.

Министр морских дел и рыболовства Кан Дохён заявил, что его ведомство в нынешнем году приложит все усилия для дальнейшего роста экспортного потенциала отрасли.

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