Пограничники Сахалина взяли гребешковых браконьеров

В селе Таранай на Сахалине пограничники пресекли незаконную добычу морского гребешка. Изъято свыше центнера ценного моллюска, предварительная сумма причиненного водным биоресурсам ущерба составила более 1,55 млн рублей.

В ходе комплексного применения сил и средств задержаны трое российских граждан. На траверзе реки Урюм залива Анива они нелегально выловили 2244 экземпляра морского гребешка общим весом 114,5 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Изъято также водолазное снаряжение, резиновая лодка с руль-мотором и автомобиль, который использовался для перевозки улова. В ходе осмотра специалист-ихтиолог признал гребешок нежизнеспособным.

В действиях задержанных пограничники усматривают признаки состава преступления по части 3 статьи 256 УК РФ. Кроме того, в отношении одного из фигурантов вынесено постановление об административном правонарушении по части 1 статьи 18.3 КоАП РФ — за выход во внутренние морские воды без уведомления пограничного органа.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.

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