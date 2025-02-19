Ученые выполнили программу исследований в экономзоне Гвинеи-Бисау

Научное судно «Атлантида» завершило исследования в водах Гвинеи-Бисау. Участники экспедиции собрали данные о состоянии запасов мелких пелагических видов рыб и среде их обитания.

В ходе Большой африканской экспедиции с 1 по 13 февраля научная группа на СТМ «Атлантида» выполнила тралово-акустическую съемку для оценки биомассы и численности эксплуатируемых мелких пелагических видов рыб, их биологических характеристик и размерно-возрастного состав. Все работы велись в исключительной экономической зоне Гвинеи-Бисау.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО, в районе исследований идентифицирован 41 вид рыб и 13 таксонов беспозвоночных. Основу уловов составили сцифоидные медузы (стрекающие) — 49%, африканский вомер — 20%, западноафриканская ставрида — 10% и плоская сардинелла — 8%. Также встречались золотистый каранкс, африканская илиша, африканская скумбрия, гладкая лихия, обыкновенная рыба-сабля, пеламида и другие виды водных биоресурсов.

Во время рейса ученые сделали около 1,5 тыс. гидрохимических анализов проб воды для определения растворенного кислорода, фосфатов, кремния, азота нитритного и pH, а также взяли пробы фито-, зоо- и ихтиопланктона.

Вместе с научными исследованиями экспедиция проводила мониторинг работы иностранного рыболовного флота в районе Гвинеи-Бисау.

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