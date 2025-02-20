Рыбный союз: Экспорт рыбопродукции в ЕС трансформируется

В структуре поставок в Европейский союз в последние три года растет доля продукции с более высокой добавленной стоимостью, высветили тенденцию аналитики Рыбного союза. Они обратили внимание на еще один интересный тренд.

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в ЕС в 2024 г. снизился в сравнении с показателем 2023 г. на 10% в натуральном выражении — до 180 тыс. тонн и упал на 20% в деньгах — до 700 млн евро, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных EUROSTAT.

При этом доля рыбного филе в экспорте рыбы и морепродуктов из России в Евросоюз составляла: в 2021 г. 51% в весе и 55% в деньгах, тогда как в 2024 г. она выросла до 64% (+13 п.п. к 2021 г.) в весе и 59% (+4 п.п. к 2021 г.) в деньгах.

В 2024 г. к 2023 г. сократился российский экспорт мороженой рыбы в ЕС на 25% в весе — до 55 тыс. тонн и на 30% в стоимостном выражении — до 220 млн евро.

В то же время поставки мороженого рыбного филе из России в ЕС в 2024 г. снизились в натуральном выражении только на 1% к 2023 г. — до 113 тыс. тонн и на 20% в денежном — до 406 млн евро.

Выросли поставки в ЕС по сравнению с 2023 г. мороженого филе тихоокеанской трески — в 9 раз в весе и деньгах, до 2,6 тыс. тонн и 17 млн евро.

Больше стали поставлять мороженого филе горбуши — на 70% в натуральном выражении и в 3,5 раза в денежном: 3 тыс. тонн и 17 млн евро. Увеличились поставки мороженого филе пикши — на 10% в весе и на 40% в деньгах, до 2 тыс. тонн и 9 млн евро.

Рост зафиксирован по мороженым дальневосточным лососям — на 10% в весе и на 40% в стоимостном выражении, до 1,5 тыс. тонн и 5 млн евро.

«Интересный тренд: в 2024 году вырос российский экспорт в ЕС именно тех видов водных биоресурсов, вылов которых сократился: горбуши, тихоокеанской трески, пикши. Такая динамика товарных потоков в очередной раз доказывает: ключевая тенденция на мировом рынке рыбы и морепродуктов — дефицит «дикой» рыбы, который, по всей вероятности, в ближайшие десятилетия будет только усиливаться из-за роста спроса при ограниченности природных ресурсов», — сообщили Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

Атлантическая треска, несмотря на сокращение ее поставок в ЕС, не выбивается из этого ряда: ее экспорт из России «развернулся на Восток», — отметили аналитики.

В Рыбном союзе напомнили, что поставки российской мороженой атлантической трески в Китай в 2024 г. выросли на 15% в весе — до 94 тыс. тонн.

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