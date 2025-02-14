В Госдуме усомнились в правах рыбоводов на ГТС

Проект закона об аквакультуре на гидротехнических сооружениях раскритиковал комитет Госдумы по энергетике, являющийся комитетом-соисполнителем по документу. Ранее свои замечания к законодательной инициативе высказали комитет Совфеда и правительство.

Законопроект об аквакультуре на ГТС на рассмотрение Госдумы внесла дума Астраханской области. Документ призван урегулировать существующую практику размещения рыбоводной инфраструктуры на временно не используемых по назначению гидротехнических сооружениях.

В принятом комитетом Госдумы по энергетике заключении отмечено, что, предоставляя возможность осуществлять рыбоводство, проект закона одновременно обязывает собственников или эксплуатантов таких ГТС обеспечивать возможность их эксплуатации и безопасность.

«Фактически законопроектом предлагается установление возможности осуществлять указанную хозяйственную деятельность в местах, для этого не предназначенных, без выделения рыбоводных участков, при этом перекладывая ответственность за последствия от такой деятельности на собственников и (или) эксплуатирующие ГТС организации», — сказано в заключении.

Также члены комитета указали на правовую неопределенность вводимого законопроектом понятия «часть гидротехнического сооружения». По мнению авторов заключения, прекращение функционирования части ГТС и передача ее в аренду третьим лицам не позволит обеспечить выполнение требований к безопасности и антитеррористической защищенности объекта.

Принятие законопроекта создаст риски образования множества искусственно выведенных из эксплуатации ГТС, фактически нуждающихся в консервации или ликвидации в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием, указали в комитете Госдумы по энергетике. В связи с этим депутаты не поддержали законодательную инициативу.

Ранее доработку законопроекта об аквакультуре на ГТС инициаторами — думой Астраханской области — посчитал необходимой комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Отрицательный отзыв на проект закона дало правительство.

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