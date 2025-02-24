Ученые собрали данные для прогноза по северной креветке

Специалисты Магаданского филиала ВНИРО завершили мониторинг промысла северной креветки в зимний период. Полученная информация позволит достоверно оценить текущее состояние запаса и сделать прогноз его изменения на ближайшую перспективу.

Работы в примагаданских водах ученые выполняли с января. В последние годы основная добыча креветки на севере Охотского моря ведется в первом полугодии и специалисты филиала приступают к исследованиям как можно раньше, с выходом судов на промысел.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, метеорологические условия в период мониторинга были сложными — шторма и льды. Однако специалисты получили качественную промыслово-статистическую и биологическую информацию.

Эти материалы используют для подготовки прогнозов общих допустимых уловов северной креветки Северо-Охотоморской подзоны, а также для разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации ее запасов.

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