Рыбная мука из Вологодской области осваивает Китай

Поставщики из Вологодской области отгрузили для отправки в КНР 475 тонн рыбной муки. Во апреле-июне также планируется организовать экспорт осетровой икры.

Вологодская область с начала года отправила в Китай 563 тонны продукции АПК на сумму 1,07 млн долларов — это 25% от общего объема экспорта.

«Наращиваем поставки сухих завтраков и рыбной муки. Сейчас «Агентством «Сельхозкорма» отгружено 475 тонн рыбной муки для направления в Китай. В планах у предприятия — выйти на экспорт 2 тыс. тонн продукции в месяц до конца 2025 года», — рассказали Fishnews в департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

Во втором квартале 2025 г. предполагается отгрузить первую партию черной икры. Сейчас прорабатывается выпуск этикетки на продукцию на китайском языке, отметили в ведомстве.

В 2024 г. вологодские поставщики отправили первую партию черной икры на рынок Иордании.

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