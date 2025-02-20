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На заседании Общественного совета при Росрыболовстве рассмотрели вопрос расчета зарплат экипажам судов экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ

Проблему спасотрядов обсудили на Общественном совете

На заседании Общественного совета при Росрыболовстве рассмотрели вопрос расчета зарплат экипажам судов экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ. Претензии Счетной палаты грозят масштабными проблемами спасательному флоту.

Общественный совет оперативно отреагировал на обращение спасательного отряда, отметил председатель ОС Герман Зверев. Начальник Дальневосточного ЭО АСР Сергей Пухов напомнил, что Счетная палата в ходе прошлогоднего аудита сочла неправомерным применение повышающих районных коэффициентов при начислении заработной платы морякам. По мнению СП, следует применять коэффициенты порта приписки судов, т.е. владивостокские 1,3, а не 1,8 или 2,0 в зависимости от районов плавания в Беринговом и Охотском морях.

Аудиторы исходили из того, что, по их мнению, суда отряда не относятся к рыбопромысловым. Счетная палата сочла неубедительными доводы спасотряда, что его флот, согласно Кодексу торгового мореплавания и Российскому морскому регистру судоходства, относится к судам рыбопромыслового флота как суда специального назначения.

Материалы проверки были направлены в Генпрокуратуру и поставлены на особый контроль, так как выплату районных коэффициентов СП расценила как причинение ущерба почти на 45 млн рублей.

«На сегодняшний день у нас очень низкие зарплаты по сравнению с отраслью: матросы получают от 80 до 90 тысяч, капитаны — порядка 200-230 тысяч. Есть только доплата в случае аварийных работ — это внебюджет, который мы стараемся добавить в заработную плату, удержать экипажи. Но удержать очень сложно», — обрисовал ситуацию Сергей Пухов.

Он отметил, что в прошлом году экипаж для одного из ледокольно-спасательных судов собирали около четырех месяцев — без укомплектования команды ЛСС не могло выйти на дежурство.

На заседании выступили представители Минтруда и Роструда, сообщает корреспондент Fishnews. Поддержку спасателям выразили член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева, зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк обратил внимание, что прошлогодний аудит проводился и в отношении Северного экспедиционного отряда. И там проблема похожая, только «вывернута наизнанку».

«Ситуация такая: судно было переведено из Мурманска в Крым, где проводит операции у побережья Черного моря. Судно приписано к Мурманску, понятно, что они платят по месту приписки судна, но Счетная палата нашла и в этом нарушение, — рассказал Константин Древетняк. — «В условиях правовой неопределенности» — то есть непонятно за что, но будут все равно наказаны».

Он заметил, что если от руководства Дальневосточного ЭО АСР пока только требуют вернуть средства, то в отношении бывшего начальника Северного ЭО АСР заведено уголовное дело.

Руководитель отраслевого объединения попросил Росрыболовство «взять на себя бремя разрубить этот узел проблем» и решить вопрос без потерь для спасотрядов.

Кроме того, он напомнил про научный флот, который тоже часто работает в очень далеких водах. «Вот сейчас ушли в Африку — какие они там получают коэффициенты? Все будут встречать их как героев, а через четыре года проверит Счетная палата — и опять пойдут штрафы, «уголовки» и прочее. Поэтому проблему с судами Росрыболовства необходимо решить», — подчеркнул Константин Древетняк.

Представитель общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства» Сергей Сенников тоже обратил внимание на формулировку «правовая неопределенность». Он призвал Росрыболовство проанализировать нормативно-правовые акты, которые регулируют работу аварийно-спасательного флота, и привести их «в соответствие с реальностью», с современными требованиями законодательства, в том числе в области оплаты труда экипажей.

По итогам обсуждения Общественный совет, в частности, рекомендовал Росрыболовству обратиться в Минтруд за официальными разъяснениями о применении районных коэффициентов и на основании этих разъяснений рассмотреть возможность внесения необходимых изменений в НПА. Кроме того, ОС направит обращения в региональные надзорные органы, проекты писем подготовят Георгий Мартынов и Константин Древетняк.

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НазадМетки: мурманскросрыболовствоуголовное дело
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