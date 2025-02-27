Бухту Лососей на Сахалине избавят от еще одной партии затонувших судов

Из бухты Лососей на Сахалине планируется убрать еще 11 затонувших судов. До этого акваторию очистили от 18 таких объектов, рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Работы по очистке бухты Лососей проводятся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Это должно решить давнюю проблему с загрязнением акватории в городе Корсаков, отметили в профильном региональном ведомстве.

«В феврале мы заключили государственный контракт на утилизацию объектов затонувшего имущества, расположенного в бухте Лососей. Исполнитель уже приступил к разработке проектной документации», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

За первый год реализации проекта в Сахалинской области подняли четыре судна, за второй — 30. В прошлом году было удалено уже 38 объектов, а также начаты работы по утилизации иностранного судна Xing Yuan в Холмске, сообщили Fishnews в министерстве. В 2025 и последующие годы благодаря «Генеральной уборке» из акватории островного региона планируется удалить еще 24 затонувших объекта.

Напомним, что проект по очистке дальневосточных акваторий от затонувшего имущества стартовал в 2021 г. Работа ведется в рамках экологической инициативы «Генеральная уборка». По данным Росморречфлота, за время реализации проекта лидерами по числу удаленного затонувшего имущества стали Камчатский край и Сахалинская область.

Читайте также: Воронеж позаботится о рыбном «населении» своих рек

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews