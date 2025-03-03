ИКЕС исключили из списка организаций для российского представительства

Правительство скорректировало перечень международных организаций по вопросам рыболовства, участие в которых обеспечивает Росрыболовство.

Из перечня международных организаций по вопросам рыболовства, участие в которых Российской Федерации обеспечивает Росрыболовство, исключен Международный совет по исследованию моря. Такое распоряжение выпустило правительство, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) был учрежден в 1902 г. с целью содействовать изучению моря. Район деятельности организации — Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Весной 2022 г. совет объявил о приостановке участия России в своей деятельности. В октябре 2024 г. президент РФ подписал закон о денонсации конвенции. Российские законодатели заявили, что работа по изучению ресурсов и обмен научной информацией могут быть организованы с применением других действующих международно-правовых механизмов.

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