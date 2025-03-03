Для добытчиков трубачей нашли новые запасы

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии работают над расширением акватории добычи глубоководных трубачей. В Северо-Охотоморской подзоне обнаружены плотные скопления этих моллюсков.

Ученые Магаданского филиала ВНИРО провели исследования в 2024 г. Северо-Охотоморская подзона — самый продуктивный район добычи трубачей на Дальнем Востоке России.

Специалисты обнаружили там плотные скопления брюхоногих моллюсков, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Полученные данные послужат основой для разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации запасов.

«Этот трубач является очень ценным с точки зрения потребления, и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет учитываться в запасе, и российские рыбаки смогут его добывать», — прокомментировал заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк.

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