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Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий БЕЗДУДНЫЙ на прямой линии рассказал в том числе о вопросах рыбной отрасли региона. Кадр трансляции

Рыбным запасам НАО помогают воспроизводством и переработкой

В Ненецком автономном округе развиваются предприятия, которые занимаются воспроизводством ценных водных биоресурсов и переработкой «серой» рыбы. Об этом на прямой линии рассказал губернатор Юрий Бездудный.

Субсидии для рыбоводов

Восстановлением рыбных запасов в НАО занимаются три предприятия, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК.

«В этом году мы серьезно сконцентрировались на развитии рыборазведения и рыбоводства в округе и выбрали путь субсидирования хозяйств, которые готовы строить цеха по рыборазведению. Первый такой цех открыли в Коткино, субсидия составила 60% из окружного бюджета. Получился хороший цех, где есть все необходимое для того, чтобы осуществлять процесс воспроизводства – выращивать маленьких рыбок, а потом выпускать их в реку», — рассказал Юрий Бездудный.

«Серую» рыбу — в цеха

Кроме того, глава региона отметил важность переработки частиковых. Цех в поселке Красное позволит перерабатывать любые виды рыбы, в том числе и «серую», подчеркнули в департаменте. Причем переработка будет многопрофильной — рыбу смогут солить, осуществлять горячее и холодное копчение, в цехе также предусмотрено помещение для хранения готовой продукции. По информации ведомства, еще одно такое предприятие появится в Нельмин-Носе.

«Серая» рыба выживает из водоемов белую рыбу, так заложено в природе, что ее становится больше, чем ценных пород рыб. Для того чтобы серую рыбу вылавливали, рыбакам надо понимать, куда ее сдать. Мы предложили хозяйствам создавать цеха по переработке, и они уже появились в Красном и в Нельмин-Носе. Предприятия будут принимать серую рыбу и перерабатывать уже в готовую продукцию. Это выгодно и для рыбаков, и для хозяйств», — обратил внимание губернатор.

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