Российский бизнес и власти закрепили рыбные связи с Африкой в Агадире

Организаторы российского павильона на рыбохозяйственной выставке Salon Halieutis в марокканском Агадире рассказали об итогах работы национальной экспозиции. Одна из достигнутых договоренностей — участие предприятий африканского государства в международной рыбопромышленной выставке в Санкт-Петербурге.

450 компаний-участниц со всего мира собрала на своей площадке крупнейшая выставка рыбной отрасли Африканского континента — Salon Halieutis. В этом году она состоялась уже в седьмой раз и проходила с 5 по 9 февраля.

В российской национальной экспозиции участвовали компании — рыбодобытчики не только Северного бассейна и Дальнего Востока, но и предприятия, работающие с рыбопромышленниками.

Рыбную продукцию представили «Норебо», «Сигма Марин Технолоджи», «Группа Фор», «Магаданрыба» («Магаданпромфлот»), «Мурман», «Пасифик Фиш Ресорсес». На их витринах расположились лосось и навага, сардина-иваси, ставрида, скумбрия, сельдь, креветки и другая продукция.

«Фишеринг Сервис» рассказал об услугах по производству и ремонту разноглубинных и донных тралов, а «Форсс Технологии» – о проектировании судов, переносе и адаптации технологических решений в судостроении. «Дальрефтранс» в дополнение к презентациям на стенде провел серию встреч с администрациями и операторами основных портов Марокко: Танжера, Касабланки и Агадира, сообщили Fishnews в пресс-службе организатора российского павильона Expo Solutions Group.

Участие в выставке принимал и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Руководство государственного научного центра рассказало экспертам и посетителям выставки о ходе Большой африканской экспедиции Росрыболовства.

Делегацию российской стороны возглавил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В ходе официального обхода он встретился с премьер-министром Марокко Азизом Аханнушем. Также состоялись переговоры с генеральным секретарем департамента морского рыболовства Марокко Закией Дриуш и делегацией Мавритании.

Продолжается работа с Министерской конференцией по сотрудничеству в области рыболовства между африканскими государствами бассейна Атлантического океана. Состоялась встреча с министром животных и морских ресурсов Кот-д´Ивуара — действующим председателем COMHAFAT/ATLAFCO Сиди Тьемоко Туре.

Представители «Сигма Марин Технолоджи» обсудили реализацию экспортного потенциала с президентом Национальной федерации Марокко по переработке рыбной продукции и развитию рыбной отрасли Хасаном Сентисси.

Также проходили двусторонние b2b-переговоры с участниками выставки из Марокко и других африканских стран.

Российская экспозиция получила награду как лучший стенд. Планируется, что

«Потребности стран континента в рыбе и морепродуктах расширяются, что делает местные рынки особенно привлекательными для отечественных рыбопромышленных компаний, заинтересованных в новых направлениях экспорта. Этому же способствует и диалог на межгосударственном уровне, — отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов. — Российская экспозиция рыбной продукции и технологий пользовалась огромной популярностью у аудитории. По этой причине мы оцениваем участие как очень успешное. Теперь наступает наша очередь принимать новых экспонентов из Марокко и других африканских стран на выставке Seafood Expo Russia, которая в этом году состоится 22-24 октября в Санкт-Петербурге».

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