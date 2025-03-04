Икру с Кубани доставили хабаровским рыбоводам

В аэропорту Хабаровска специалисты Россельхознадора провели ветеринарный контроль 15 тыс. икринок радужной форели, предназначенных для выращивания форели в рыбоводном комплексе.

Икру радужной форели Дональдсона доставили в Хабаровск из Краснодарского края. Оплодотворенные икринки нужны предприятию для инкубирования и дальнейшего выращивания форели в рыбоводном комплексе. Икра находится на ранней стадии развития — подвижного эмбриона с пигментированными глазами, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. На период транспортировки посадочный материал помещается в специальный изотермический контейнер.

По результатам ветеринарного контроля специалисты Россельхознадзора дефектов и повреждений упаковки не выявили.

Сейчас икра размещена в карантинном инкубационном цехе на территории рыбоводного хозяйства.

Читайте также: У аквакультуры прибавится господдержки

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews