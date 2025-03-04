Магаданская дума предложила поправки по рыболовным участкам

Депутаты Магаданской областной думы, как и их коллеги из других дальневосточных регионов, считают необходимым перенести сроки завершения кампании по перезакреплению договоров на рыболовные участки на 2026 г.

Магаданская областная дума направила в Госдуму свои предложения для учета при работе с законопроектом о единовременной кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки. Напомним, что 25 февраля документ прошел первое чтение, сейчас ведется подготовка проекта закона ко второму чтению.

Магаданская областная дума предложила учесть ряд редакционных правок, а также рассмотреть возможность продления срока для переоформления договоров пользования рыболовными участками до 30 декабря 2026 г.

Это предложение разработано с учетом позиции Магаданских ассоциаций рыбопромышленников и направлено на снижение в 2025 г. финансовой нагрузки на рыбодобывающие предприятия, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента.

«В связи с подготовкой к очередной лососевой путине и регулярными инвестициями в производственные и добывающие мощности у рыбопромышленных предприятий нет свободных средств, чтобы вложить их в переоформление участков уже в текущем году. Мы скоординировано с заксобраниями дальневосточных субъектов, где рыболовство также составляет важную часть экономики, разработали ряд поправок в федеральный законопроект и направили их в Государственную думу. В числе прочего, предлагаем перенести срок уплаты платежей от рыбодобывающих компаний за пользование участками на 2026 год. Отмечу, что Комитет Госдумы по аграрным вопросам при обсуждении этого вопроса согласился с такой позицией. Рассчитываем, что наше предложение будет учтено ко второму чтению закона», — прокомментировал председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.

За сдвижку сроков кампании по перезаключению также уже высказались Законодательное собрание Камчатского края и парламентарии Приморья. Готовятся обсуждения и в других регионах.

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