Депутаты Приморья предлагают сдвинуть кампанию по рыболовным участкам

Законодательное собрание Приморского края считает необходимым перенести сроки кампании по перезакреплению рыболовных участков на 2026 г. За это время предприятия смогут саккумулировать необходимые средства для платежа за переоформление.

Парламентарии Приморского края решили направить в Госдуму поправки к законопроекту, предусматривающему единый срок кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки. Принятый в первом чтении проект предусматривает, что переоформление пройдет в 2025 г. Однако в профильном комитете ГД сообщили, что сроки еще будут обсуждаться.

Приморские депутаты считают, что кампанию целесообразно сдвинуть на год, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального парламента. За это время будет сформирована вся необходимая нормативно-правовая база и окончательно определены условиях переоформления договоров, а предприятия отрасли смогут подготовиться к изменениям законодательства и саккумулировать необходимые для выплаты финансовые ресурсы, прокомментировали в пресс-службе Заксобрания Приморского края.

«Для заключения новых договоров потребуются большие денежные средства, которых у многих предприятий, особенно относящихся к категории малого и среднего бизнеса, сейчас нет. Некоторые финансовые сложности вызвала неудачная лососевая путина, которую наука оценивает как худшую за 20 лет. Плюс ключевая ставка Центробанка просто огромная, соответственно кредиты, которые рыбакам придется брать на выплаты, будут очень дорогими. Поэтому мы предлагаем внести в законопроект ряд изменений. Ключевое — перенос срока заключения соглашений на использование рыболовных участков с конца 2025 на конец 2026 года», — заявил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию регионального парламента Андрей Андрейченко.

О предложении сдвинуть кампанию по переоформлению на следующий год уже заявил и парламент Камчатского края — региона, на который приходится основной вылов тихоокеанских лососей в стране. Законодательное собрание Камчатки провело по теме перезакрепления участков внеочередную сессию.

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