По килечным уловам Дагестана отмечена прибавка

За январь и февраль дагестанские рыбаки освоили около 11,2 тыс. тонн каспийской кильки. Улов превысил результат за аналогичный период прошлого года почти на 600 тонн.

В 2023 г. рыбаки республики освоили 26 тыс. тонн кильки, а в 2024 г. — 22,4 тыс. тонн. Уменьшение вылова связывают с уходом с промысла двух судов, рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства.

В этом году на промысел в Дагестане вышли два новых судна. Всего лов ведут 19 единиц флота.

Пойманная килька идет на переработку в другие регионы, в том числе в Санкт-Петербург и Крым. Оттуда готовые консервы отправляются к потребителям.

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