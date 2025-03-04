Рыбопереработке нужны условия для инвестиций

Хотя государство в последние годы стало уделять больше внимания проблемам рыбопереработки, меры поддержки в этой сфере по-прежнему либо отсутствуют, либо заточены под рыбодобычу — к такому выводу пришли участники круглого стола в Совете Федерации.

Меры господдержки рыбопереработки обсуждались на круглом столе, организованном 28 февраля комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Первый зампредседателя комитета Сергей Митин указал, что по итогам 2024 г. объемы вылова и производства рыбной продукции в стране снизились на 6% и 5% соответственно, что осложняет стратегическую задачу — повысить к 2030 г. среднедушевое потребление рыбы до 28 кг в год.

«Если мы ловить будем меньше и производить, перерабатывать будем меньше, то откуда мы эти 28 кг возьмем?» — проявил обеспокоенность сенатор.

Хотя в прошлом году эти негативные факторы на уровень потребления рыбы не повлияли — по оперативным данным Рыбного союза, он даже увеличился до 23,4 кг на человека, — парламентарий заострил внимание на отсутствии мер поддержки рыбопереработки, как и предложений по их совершенствованию, в большинстве российских регионов. Стимулы для развития рыбоперерабатывающих мощностей в той или иной форме существуют только в 19 субъектах Федерации.

«Цифры сами за себя говорят, — прокомментировал Сергей Митин. — Вопросы переработки напрямую коррелируют с тематикой повышения потребления продукции».

В текущей ситуации наиболее востребованы меры господдержки, которые позволили бы снизить затраты рыбопромышленных предприятий и поддержать их инвестиционную активность, высказала мнение врио председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова. Рост затрат, связанных с изменением географии экспортных поставок, стал серьезным испытанием для камчатских рыбаков и привел к резкому сокращению их выручки.

«С февраля 2022 года на Камчатке число предприятий с отрицательной рентабельностью выросло ровно в два раза», — доложила представитель самого рыбного региона. По ее словам, из 73 крупных и средних рыбопромышленных компаний 43 являются убыточными. В связи с этим руководство края предложило рассмотреть возможность поддержки через механизмы льготного кредитования строительства рыбоперерабатывающих заводов, в том числе с использованием новых механизмов финансирования.

Улучшить ситуацию с обеспечением переработчиков сырьем могло бы снижение стоимости доставки рыбной продукции в центральную часть страны. Для этого предлагается включить в перечень субсидируемых железнодорожных грузов новые виды рыбы — сельдь, камбалу, треску — и активнее задействовать для перевозки рыбы Северный морской путь.

«Но для того чтобы этот механизм работал на постоянной основе, нужны как минимум постоянное регулярное расписание движения по Севморпути и понятные и прозрачные тарифы. К сожалению, пока эта работа до конца не доведена», — заявила Юлия Морозова.

«Рыбопереработка все еще не входит в круг приоритетных отраслей правительства в части прямых мер финансовой поддержки», — констатировал председатель Рыбного союза Александр Панин. Он подчеркнул, что увеличение потребления рыбной продукции напрямую зависит от повышения объема производства и расширения ассортимента принципиально новой продукции. А последнее невозможно без строительства новых высокотехнологичных предприятий и современного оборудования для обработки рыбы.

В этом аспекте Рыбный союз настроен на конструктивную работу с созданной в прошлом году АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции» (АПРП). «Рассчитываем, что с помощью этой организации мы сможем обосновать необходимость перехода от мер нефинансовой поддержки, в первую очередь, к мерам более действенным, в части повышения инвестиционной привлекательности», — заявил Александр Панин.

Хотя исследования рынка только начинаются, уже понятно, что чем моложе группа населения, тем меньше она хочет есть рыбу, озвучил первые выводы гендиректор АПРП Георгий Решетников. По его словам, рыбопереработка и создание новых рыбных продуктов могут стать ключом к тому, чтобы переломить этот тренд, поскольку большая часть барьеров связана с отсутствием у потребителей знаний о том, как обращаться с рыбой. «Всё это в принципе можно решать за счет того, чтобы предлагать продукт, который легче, проще, понятнее, быстрее приготовить», — заявил руководитель АНО.

Как сообщает корреспондент Fishnews, помимо исследования потребительских предпочтений АПРП намерено заниматься повышением информированности населения о пользе рыбной продукции и способах ее приготовления. «Уже в марте, я надеюсь, мы начнем разработку бренда российской рыбной продукции. Думаю, что мы вынесем название этого бренда на голосование на федеральном уровне, возможно, через «Госуслуги» или через какую-то еще из площадок», — поделился ближайшими планами Георгий Решетников.

Минпромторг также выразил готовность активно подключиться к совместной работе с АНО. По словам замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Ильи Орсика, это позволит понять, какие виды рыбной продукции будут в приоритете и ориентировать машиностроителей на разработку соответствующего оборудования.

Полезной мерой, по мнению Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), стало бы продление еще на пять лет налоговых преференций для предприятий — резидентов свободного порта Владивосток, которые развивают рыбопереработку. Вице-президент АСРФ Алексей Осинцев также попросил включить в рекомендации круглого стола пункт о проработке мер для привлечения финансирования путем размещения облигаций и акций на льготных финансовых условиях.

В целях поддержки переработки, а также решения вопросов логистики и хранения рыбы подведомственные учреждения Росрыболовства в этом году планируют выполнить научные работы, связанные с технологиями заморозки рыбной продукции.

«Где-то к декабрю мы планируем, когда будет осуществлена приемка этих работ, реально выйти на живые настоящие рекомендации, в том числе и по техническим регламентам», — сообщил участникам круглого стола замруководителя Росрыболовства Дмитрий Суслов.

По его словам, появились подвижки и в вопросе внесения изменений в ОКПД 2. «Мы наконец-то достигли договоренности с Минэкономразвития по стандартам. До 1 апреля, у нас министром поставлен срок, мы принимаем приказ об утверждении перечня рыбной продукции и в дальнейшем уже, наверное до конца первого полугодия, ближе к 1 июля, отрабатываем с Минэкономразвития и с Росстандартом внесение изменений в ОКПД 2. Это тоже важно для отрасли», — рассказал замглавы ФАР.

Предоставление прав на вылов под строительство береговых заводов подходит для рыбаков, но не является поддержкой рыбопереработчиков, указала член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина. «У нас нет льготного кредитования и финансирования капексов, а есть только, по сути, инвестквоты», — констатировала она и предложила рассмотреть вопрос о включении рыбопереработчиков в перечень системообразующих предприятий, особенно на прибрежных территориях.

«Нам нужно рассматривать комплексно меры поддержки инвестиций. Это то, что даст ассортимент, это то, что даст доступность. Потому что в сегодняшних условиях и ключевой ставки, и санкционного давления самостоятельно мы не достигнем того ассортимента и доступности цен», — заявила Евгения Уваркина.

Отнесение к системообразующей отрасли позволит задействовать уже существующие схемы, по которым государство оказывает поддержку, выразила солидарность с коллегой по верхней палате первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова. По ее словам, можно было бы также посмотреть все расходы государства на сопровождение населения, такие как здравоохранение, образование, поддержка семей с детьми и так далее, и какую-то их часть закрепить за рыбой.

Сергей Митин также обратил внимание на необходимость выравнивания условий для всех предприятий рыбопереработки на пространстве ЕАЭС. Это касается в том числе ставок таможенных пошлин на ввоз таких видов водных биоресурсов, как кальмары, осьминоги, мороженое мясо криля, готовые и консервированные мидии. Сейчас для российских импортеров эти ставки утверждены на уровне от 8% до 16%, тогда как предприятия Республики Беларусь находятся в более выгодном положении в силу нулевых таможенных пошлин.

«Полагаю, что в сложившихся условиях важно поддержать предприятия, ориентированные на производство пищевой рыбной продукции и ее реализацию на внутреннем рынке», — заключил сенатор. Он добавил, что комитет продолжит работу, нацеленную на повышение потребления рыбной продукции, и предложил участникам дискуссии при следующей встрече оценить степень выполнения как решений круглого стола, так и в целом дорожной карты.

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