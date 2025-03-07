Апелляция пересмотрела штраф для участника программы инвестквот

Девятый арбитражный апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции по иску Росрыболовства к мурманской компании «Парк». Ведомство предъявило участнику программы инвестквоты претензии в связи с объемами выпуска продукции на береговом заводе.

Напомним, что «Парк» принял участие в программе инвестквот, создав береговые заводы.

В том числе был запущен завод большой мощности. Как и другие получатели квот вылова под береговые предприятия, мурманская компания столкнулась с претензиями Росрыболовства. Ведомство посчитало, что «Парк» не выполнил требования о выпуске рыбной продукции на береговом заводе в объеме не менее 70% совокупного объема квот на инвестцели. В связи с этим федеральное агентство обратилось в столичный арбитраж с исковым заявлением к компании о взыскании штрафа — свыше 65,9 млн рублей.

Иск был удовлетворен частично — на сумму более 6,5 млн рублей.

Решение оспорили и Росрыболовство, и рыбопромышленная компания. Как сообщает корреспондент Fishnews, Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев обращения, постановил решение суда первой инстанции изменить.

Апелляционный суд посчитал, что штраф должен составить 25 млн рублей. Такая неустойка, как сказано в постановлении, «компенсирует потери истца в связи с частичным исполнением ответчиком своих обязательств», а также, по мнению суда, является «справедливой, достаточной и соразмерной».

Предметом судебных разбирательство стало и выполнение норматива по выпуску продукции на втором заводе компании.

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