Арбитражи нарабатывают практику по искам к инвесторам-первопроходцам

В арбитражных судах пока не сформировался единообразный подход к тяжбам Росрыболовства с инвесторами, построившими рыбоперерабатывающие заводы в рамках первого этапа программы инвестквот. Судебные акты, выносимые по этим спорам, отличаются разнообразием в оценках и выводах.

Напомним, всего в рамках первого этапа программы инвестквот было построено 25 рыбоперерабатывающих заводов. Для участия в программе инвестирующей компании необходимо было заключить типовой договор, в котором она в числе прочего обязывалась выполнять требования по выпуску продукции. Согласно договору, в случае нарушения инвестор должен выплатить штраф.

В 2023 г. — начале 2024 г. Росрыболовство направило в арбитраж 12 исков к 10 компаниям-инвесторам — в общей сложности более чем на 6,8 млрд рублей. Корреспондент Fishnews разбирался, в каком состоянии эти тяжбы в настоящий момент.

В отношении ООО «Рыбная компания «Полярное море+» (Мурманская область) иск не был принят арбитражным судом к рассмотрению в связи со своевременно не исправленными нарушениями при подаче (не указан подробный расчет задолженности). С этого инвестора пытались взыскать 492 млн рублей.

Исковое заявление к компании «Причал-Л» (Мурманск) до сих пор не рассмотрено в первой инстанции — дело постоянно откладывается. Иск — 34 млн рублей. Такая же ситуация с одним из двух исков к мурманской «Русской треске» (967 млн рублей).

Еще два предприятия выиграли в первой инстанции: суды отказали Росрыболовству. Это Архангельский опытный водорослевый комбинат (967 млн рублей) и «Русский минтай» из Приморья (1 млрд рублей). Сейчас оба этих судебных решения оспорены в апелляции.

Все остальные иски инвесторы проиграли, однако проиграли очень по-разному. В большинстве случаев суды прислушивались к тем или иным аргументам защиты и снижали сумму взыскиваемого штрафа — в 20, в 10, в 5,7 и в 2 раза.

Так, по тяжбе с «Рыботорговой сетью» (Карелия) суд первой инстанции уменьшил штраф в 20 раз — с 492 млн до 25 млн рублей. Апелляция оставила это решение в силе. По спорам с карельской «Группой «Баренц» и одному из двух исков к мурманской компании «Парк» сумма была снижена десятикратно — с 492 млн до 49 млн рублей и с 66 млн до 6,6 млн рублей соответственно (второе дело сейчас рассматривается в апелляционной инстанции).

В 5,7 раза в суде первой инстанции был снижен размер взыскания в тяжбе с камчатским «Укинским лиманом» — с 65,9 млн рублей до 11,5 млн рублей. Однако апелляция пересмотрела это решение и увеличила штраф до 25 млн рублей.

Вдвое, с 33,5 млн до 16,7 млн рублей, была снижена сумма взыскания по второму иску к компании «Парк». Апелляция оставила это решение в силе.

Лишь в двух случаях арбитражи первой и второй инстанций решили взыскать с инвесторов всю предъявленную сумму. Это иск против камчатской компании «Витязь-Авто» — рекордные 1,98 млрд рублей (счет предъявлялся сразу за двухлетний период) и второй иск к «Русской треске» (246 млн рублей). Дела обжалуются в кассации.

При этом в сходных судебных процессах различные суды по-разному оценивают одинаковые аргументы защиты.

Например, некоторые инвесторы в судах заявили о неоднозначности формулировки «70 процентов от совокупного объема квот» в типовых договорах. По их мнению, ее можно трактовать и как обязательство производить продукцию в объеме 70% от предоставленной инвестиционной квоты, и как договоренность направлять на переработку на объекте инвестиций не менее 70% от таких квот.

Так, суд, рассматривавший спор Росрыболовства с «Русским минтаем», согласился с позицией ответчика, что наибольшая добавочная стоимость имеется у продуктов наиболее глубокой стадии переработки (например филе, мука и тому подобное), Поэтому в стимулировании производства именно таких продуктов заинтересован законодатель. Однако обеспечить, чтобы при глубокой переработке готовая продукция по весу составляла «70% от совокупного объема квот» в реальности невозможно, подчеркнул представитель компании.

«В связи с вышеизложенным, по мнению Ответчика, следует прийти к выводу о том, что действовавшее по состоянию на 2021 год законодательство не предусматривало обязанности Инвестора произвести продукты в объеме 70% от совокупного объема квоты, выделенной ему. Обязанность Инвестора заключалась в том, чтобы из уловов в соответствии с выделенными ему квотами направить на переработку и производство на заводе рыбу, объем которой был не менее 70% от совокупного объема выделенной Инвестору квоты», — сказано в судебном решении. Суд признал правомерность аргументов ответчика.

Зато в тяжбе против «Витязь-Авто» суд истолковал норму о 70% иначе, при этом отклонив представленные ответчиком заключение специалиста по результатам лингвистического исследования, а также научное правовое заключение.

Также по-разному суды трактовали право инвесторов первой волны на использование повышающих коэффициентов выхода готовой продукции. Постановлением правительства от 3 ноября 2023 г. № 1853 были утверждены правила расчета объема производства рыбной продукции с учетом коэффициентов для программы инвестквот. Причем правила предусматривали право инвестора, договор с которым был заключен ранее, провести расчет объема выхода продукции с применением коэффициентов «задним числом».

Однако в деле «Русской трески» апелляционная инстанция указала, что в рамках рассматриваемого спора эти правила «не применяются». Зато в разбирательстве по иску к Архангельскому опытному водорослевому комбинату суд признал такое право за инвестором.

Кроме того по-разному суды применяли (или не применяли) статью 333 Гражданского кодекса РФ («Уменьшение неустойки»). Например, как уже упоминалось, в споре с «Рыботорговой сетью» суд в порядке статьи 333 ГК РФ уменьшил взыскание в 20 раз. Зато в тяжбе с «Русской треской» арбитраж счел 246-миллионный размер штрафа «обоснованным, соразмерным и подлежащим удовлетворению», а оснований для применения статьи 333 ГК РФ — не усмотрел.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

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